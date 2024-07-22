黃子華許冠文演「戲院禮儀師」 《破．地獄》演員做犯禁觀眾 (18:27)

由許冠文（Michael）和黃子華合演的英皇電影《破．地獄》，將於11月14日上映。2人自《神算》後闊別32年再度合作，聯同衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只和鍾雪瑩合演。

雖然距離11月上映尚有一段時間，不過《破．地獄》團隊亦不敢怠慢，由陳茂賢導演聯同台前幕後製作一條「《破．地獄》戲院禮儀片」，除了黃子華及許冠文助陣演本尊，衛詩雅、朱栢康、周家怡、金燕玲、梁雍婷及鍾雪瑩亦現身，分別演影迷最怕遇到的問題觀眾，一同迎接電影上映，同時為新一波宣傳揭開序幕。

這條《破．地獄》戲院禮儀片，將於7月24日起於英皇院線率先首播，片中提到子華以及Michael入戲院欣賞自己參演的《破．地獄》，遇到由片中其他演員飾演的問題觀眾，犯下一連串戲院場內不適宜的行為，片中開首先有開場後姍姍來遲的鍾雪瑩，影響準時入場的觀眾看戲，再有朱栢康及梁雍婷拿出電話自拍留念，阻擋後方Michael視線，逼得Michael好言相勸。

另一邊廂，周家怡如入無人之境，興奮打電話給友人分享巧遇子華神，被子華友善勸喻保持安靜，壓軸出場有曾於《不日成婚2》飾演兩婆媳的衛詩雅與金燕玲，2人今次關係不再緊張，忙「講戲」多過睇戲，金燕玲更爆出一句「好巴閉咩」，恍如前作的霸氣奶奶上身，非常爆笑，雞啄唔斷的2人旋即被子華提醒收細音量。

首度參演戲院禮儀片令一Michael大呼好玩，他笑言：「我覺得幾好玩呀，一班演員喺戲院入面詐帝睇番自己，感覺好好玩呀。」問到Michael對於新片《破．地獄》的期望，Michael最緊要觀眾享受電影：「希望上映嗰陣，觀眾好似我哋咁嘻嘻哈哈笑緊，呢個係我希望啫，不過多數都唔可能，因為戲入面都好多喊嘅場面。」

（即時娛樂）