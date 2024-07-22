金曲歌后徐佳瑩睽違7年再來港開騷 9月紅館舉行個唱 (19:00)

金曲歌后徐佳瑩（LaLa）於7年前首度在紅館舉行《是日救星巡迴演唱會》，叫好叫座，睽違7年，徐佳瑩將於9月21日（周六）再登紅館舞台，舉行名為《徐佳瑩「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會—香港場》，門票將於7月25日早上10時起，於城市售票網公開發售。

作家黃麗群在《感覺有點奢侈的事》書中寫著：「『從來不去討誰歡心』這件事，正是生而為人至上的奢侈。」對於徐佳瑩來說，能在樂迷面前唱歌，感動樂迷、陪伴樂迷，讓樂迷更喜歡自己一些，是她此刻最珍惜的奢侈。正因為奢侈地擁有著當下的一切，LaLa感恩當中讓她經歷高低起跌，成為有血有肉的軀體，這一切也啟發她製作《徐佳瑩「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會》，而香港場是LaLa繼走過台北、廣州、成都、北京等地後，第10個開騷的地點。

演唱會一路巡迴下來，每次的演出對LaLa來說，都有不同感覺，她感性說：「雖然每場演唱會唱著差不多內容，可是每首歌都對不同的人唱，加上每場不同氣氛，都會讓我覺得好像每次都是到一個沒有去過的地方，更讓我隨時期待下一場，不知道會有什麼樣的新感受。」

對於再度來港開騷，LaLa滿心期待，她說：「上次在香港開演唱會，留下很感動回憶，沒想到一轉眼就過了7年。很想念香港的大家，希望9月21日跟大家在紅館相聚，度過難忘夜晚。」

（即時娛樂）