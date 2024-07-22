偽冒新城網站訛稱送3000蚊超市禮券 馬浚偉：已報警處理 (22:00)

新城廣播今日（22日）發聲明，指有騙徒於公司Facebook專頁偽冒職員，並偽造新城廣播「Multi-Metro」假網站行騙。新城廣播對此等不法之徒發出強烈譴責，新城廣播首席營運總監馬浚偉透露已報警處理事件。

新城的聲明指出假網站行騙活動，於7月13日發布的「送出總值港幣3000元百佳現金禮券」活動的貼文内回覆活動留言者，並留下連結到冒充「Multi-Metro」假網站，要求留言者提供個人銀行信用卡資料，訛稱通過驗證後，可獲送出以上活動現金禮券，導致留言者有所損失。新城重申沒有上述活動，亦不會要求留言者提供任何信用卡或銀行卡等相關資料，更不會收取留言者費用。望各位聽眾、留言者及活動參加者留意，切勿輕易點擊可疑或來歷不明電郵、短訊及欺詐網站所提供的網址連結，誤墮騙案，招致損失。

馬浚偉極度關注事件，再三呼籲網民小心墮入騙局。他稱新城廣播的社交媒體（Facebook，IG）均有藍剔認證，就今次公司社交媒體出現假賬戶欺騙參加者一事，已報警處理。他又說：「因為社交媒體是公開給大家留言，好多騙徒會假扮一些相關機構、網站的擁有人，在留言區留下一些連結，點擊後會即刻被騙徒入侵（賬戶）。我們在這呼籲大家真是要小心，提高警覺，不要隨便click入任何可疑的連結。」

（即時娛樂）