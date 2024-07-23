黃翠如讚連詩雅囡囡可愛輪廓靚 樂做Camila大姨媽 (14:44)

黃翠如、方力申（小方）、鄭衍峰、莊琬晴和河振然，昨晚（22日）出發往巴黎採訪奧運。穿拖鞋現身的翠如表示，只帶了兩個行李，她表示帶了奧運天書和6﹑7套制服，她說：「當地天氣酷熱，聽聞還有熱浪襲擊，公司為我們準備多套制服方便替換。我們入住的酒店有冷氣，選手入住的選手村，有些沒有冷氣設備，但聽聞利用地下管道，有冷水經過，溫度保持23度，睡牀用紙的環保技術製成，我今次主要負責奧運旅遊資訊。」

問到老公蕭正楠有否叮囑她要小心？翠如表示原以為老公來送機，但他仍在汕頭拍劇，趕不及返港。她會在巴黎逗留10多天，但她表示不會掛住老公，她說：「不會啦，我經常飛，他早已習慣，今次都沒叮囑我什麼，只叫我玩得開心些。（會後會合去旅行？）不會，機票好貴，老夫老妻，不要亂花錢，之後他去布拉格工作，我都不會同行，去旅行會去對兌換率平的地方。」

另外，黃翠如已探望連詩雅（Shiga）B女，並讚Camila趣緻可愛，她說：「一出世好少鼻樑那麼高，輪廓好突出、好靚，她的手指腳指修長，好似媽咪，將來一定會有很多追求者。（當Camila契媽？）很多人爭住做契媽，但Shiga叫我做家姐，做大姨媽都幾好，沒所謂。（恨做媽媽？）沒所謂，隨緣。」

（即時娛樂）