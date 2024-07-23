草蜢新加坡演唱會全場High爆 獻唱陳潔儀金曲贈樂迷 (17:37)

草蜢上周五（19日）及六（20日）於新加坡聖淘沙舉行一連兩場《GRASSHOPPER 2024 RE-UNION CONCERT》，林珊珊一家、蔡一智太太帶同仔女前來撐場，座無虛席，氣氛High爆。3子特別為新加坡樂迷換上一套全新舞台服裝，更唱出陳潔儀的經典金曲《擔心》，非常有心思。他們預告8月舉行的佛山站、再下一站的美國站，都會增添不同的新元素，務求為樂迷帶來驚喜又歡樂的晚上。

草蜢以全新服裝登場，一連唱出《好戲在後頭》、《華麗舞台》以及《三分鐘放縱》等節拍強勁的歌曲，觀眾尖叫聲四起，不斷揮動手上的熒光棒，氣氛熾熱。蔡一傑說：「為咗今次嘅演唱會，換咗一套新衫出場，畀新加坡朋友耳目一新嘅感覺。」蔡一智鬼馬地說：「好靚㗎我條褲，閃晒㗎！」蔡一傑和應：「我條褲同件衫都好靚，加咗新元素會令自己起勁啲。」

當演唱會去到中段時，觀眾蜂擁上前與3子握手合照，草蜢走到台邊連環派心加飛吻，將現場氣氛推到頂峰。獻唱《寶貝對不起》時，3子大派禮物，全場又唱又跳兼大玩人浪，猶如大型派對現場一樣。蘇志威說：「每次嚟到新加坡開演唱會，觀眾都好熱情、好瘋狂，佢哋愈投入，我哋就愈好玩。」蔡一智興奮說：「同演唱會主題非常吻合，真係Reunion，所有鍾意草蜢嘅人都嚟晒，好似開咗一場好大嘅Party咁。佢哋每一首歌都跟住節拍搖熒光棒，我諗我今晚都瞓唔着，發夢都見到佢哋搖緊熒光棒。」

除勁歌熱舞外，蔡一傑特別獻唱陳潔儀的經典歌曲《擔心》，前奏一起，全場尖叫聲四起。蔡一傑說：「我哋原本邀請陳潔儀做嘉賓，但佢有啲家事，未能前來同我哋一齊玩，佢答應咗下次會嚟做我哋嘉賓，大家好喜歡我唱呢個版本嘅《擔心》，好開心得到好多掌聲。」

完場後，觀眾意猶未盡不肯散去，草蜢再度上台為樂迷Encore，唱出《我們都是這樣失戀的》、《愛拼才會贏》、《夢伴》以及《失戀陣線聯盟》。

今次的新加坡之行亦勾起草蜢很多的回憶，蔡一傑說：「諗番起喺呢度錄唱片，新加坡嘅人對草蜢係非常之熱情。」蘇志威續說：「我最深刻係2000年，我哋喺新加坡跨年演唱，喺電視台唱廣東歌，我哋都係第一個，呢啲都係我記得嘅小小事跡。」

（即時娛樂）