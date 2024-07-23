是偶然嗎｜金所炫受情傷變愛情絕緣體 靠蔡鍾協融冰 (17:48)

劇組公開金所炫和蔡鍾協穿上校服的劇照，金所炫依然青春無敵，蔡鍾協亦被網民讚甚有學長氣息。（大會提供）

由韓星金所炫、蔡鍾協、尹志溫和金多順主演的《是偶然嗎》，逢星期一、二晚上在「黃Viu煲劇平台」上架。

改編自同名網絡漫畫，全新浪漫喜劇《是偶然嗎》講述不擅於表達感情的天才理財顧問姜厚英（蔡鍾協飾），意外邂逅10年前初戀情人、現職動畫製作PD的李洪珠（金所炫飾），只是女方卻因情傷變成「愛情絕緣體」。

蔡鍾協年初伙拍二階堂富美主演日劇《Eye Love You》後火速冒起，人氣席捲日韓，他對《是偶然嗎？》相當期待：「拍攝結束後我一直期待播出，現在非常興奮；我選擇這齣劇是因為劇本有趣，以前我常飾演暖男角色，但是姜厚英恰好相反，讓我更想挑戰。」

提到日本粉絲稱他為「協樣」，意味他的地位媲美「勇樣」裴勇俊，有望成為新一代韓流明星，他謙稱不敢當：「我感到非常榮幸，也非常感謝，大家過獎了，初戀這個字會讓人想起很多事情，我期待透過電視劇向大家展示回憶。」

劇中「李洪珠」為情受傷而不敢再愛，金所炫以「古怪」來形容角色：「洪珠是一個非常古怪、充滿童真的朋友，你甚至想不到她已經29歲了；但是她在高中時見證了愛情的黑暗面，讓她從此害怕愛情，所以10年前的她單純而活躍、想做就做，但是經歷了初戀之後，她變得封閉自我。」 早前劇組亦率先公開了金所炫和蔡鍾協穿上校服的劇照，金所泫青春無敵，蔡鍾協亦被網民讚甚有學長氣息。

（即時娛樂）