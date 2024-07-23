張敬軒美加巡唱 殿堂級場地開騷 外籍歌迷識唱《餘震》勁驚喜 (18:34)

張敬軒日前正式展開「The Prime Classics HINS CHEUNG LIVE張敬軒演唱會」美加巡迴，首站於美國拉斯維加斯舉行，這亦是繼去年倫敦3場、澳門14場後，第18場「The Prime Classics」的演出。

作為美加巡首站，這次場地位於拉斯維加斯Caesars Palace的The Colosseum，以往有不少國際級歌手曾於這個場地演出，如Celin Dion及Adele，絕對是殿堂級的場地。據知，場地已多年未有邀請華人歌手到場演出，難怪軒仔表示既榮幸又興奮，而且亦覺得別具意義，他說：「可以企喺呢個舞台上面，好開心，我仲用Adele嘅化妝間同埋坐佢張櫈呀！」

雖然相距1年再於拉斯維加斯開騷，再加上日前微軟死機，令各地機場大癱瘓，但各地歌迷如紐約、芝加哥、洛杉磯、西雅圖及墨爾本等，依然排除萬難到場睇騷，軒仔十分感謝，他說：「多謝大家不理千里、萬里嚟到拉斯維加斯嚟睇我嘅演出，知道增加咗佢哋嚟嘅難度，有啲要飛廿幾個鐘、有啲飛咗去某個地方，然後要坐10個鐘頭車到，各適其適以唔同嘅方法抵達演唱會場地，好彩大家都可以齊整嚟到。」

當晚演唱會歌單除了新歌《青春告別式》，亦有不少軒仔的代表作，如《櫻花樹下》、《笑忘書》、《餘震》等，都變成「大合唱環節」，當大合唱完《餘震》後，軒仔興奮地說：「你哋知唔知啱啱嗰刻知唔知發生乜嘢事？我喺台度，好多朋友同我一齊唱呢首歌，突然之間見到呢位外籍女士，佢識唱《餘震》，佢真係好犀利！突然間令到我覺得自己好似一個外國明星，好犀利呀！我第一次見到有外籍人士唱我啲歌，除咗我『遮遮』之外。好神奇！我想話，你（外籍女士老公）都真係好有福氣，你老婆愛你愛到連廣東歌都學。」

演唱會亦有落台握手環節，不過落台前，軒仔叫歌迷要冷靜一點，原來因為去年新加坡站的「陰影」，更笑說大家不用惜住他，最緊要惜住支咪，他說：「上次我哋喺新加坡，因為大家太熱情已經撞跌我支咪，我支咪特登Send去德國整，整咗我兩隻勞力士嘅價錢，希望陣間大家唔惜住我唔緊要，一定要惜住我支咪，知唔知？我好易搞嘅啫，但係我支咪難搞。」歌迷亦十分聽話，最後軒仔人和咪都安全返回台上。

此外，向來寵粉的軒仔亦帶了T恤送給歌迷，而且他更「效法」Adele去年演唱會上派發給歌迷T恤的方式，不過是「加強版」，他說：「佢送禮物送T恤畀觀眾係有支槍嘅，一射就射到好遠，但今次我冇準備到支槍，但我準備咗一支炮，因為佢應該可以射到好遠，好彩唔係好多小朋友喺度啫，事不宜遲，呢個時候我請我支炮出嚟先，呢個美國friend好勁，佢可以射得好...，唔係，揈得好遠㗎。」隨後2人瘋狂將tee拋向觀眾，氣氛熾熱。

拋完Tee後，有歌迷大叫「拋埋軒仔」，美國朋友立即抱起軒仔作狀將他拋出，全場立即狂呼，最後，軒仔安全於台上着陸，他說：「嘩！嚇死我呀！你哋知唔知我咁大個仔第一次俾人抱起。」引得全場爆笑。

（即時娛樂）