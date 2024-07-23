「樹熊組合」勁搞笑 Ian遭Serrini篤胸 面紅紅變怕醜仔 (19:22)

陳卓賢昨晚換了新衫唱《背伴》，他的一雙「飛毛腿」是焦點。（大會提供）

陳卓賢（Ian）今晚（23日）在亞博舉行第5場演唱會，昨晚（22日）第4場邀來Serrini（樹妮妮）擔任嘉賓，名副其實「樹熊組合」，全場Hellosss嗌到拆天，Serrini在台上鬧着玩「調戲」Ian，搞到他面紅耳赤勁怕醜兼招架不住。

Serrini除了出口調戲，還出手輕篤Ian結實胸口，笑指Ian心口好熱，再次全場尖叫，Serrini自爆他們平時溝通方法：「Ian係好喜歡Serrini㗎嘛，佢喺頒獎禮後台見到我就『Ha~』，跟住我勁開心，我哋兩個Say Hello方法，唔係嗰啲『喂，點呀？最近點呀？』我哋唔會用聲音去講嘢㗎，我哋喺嗰啲『Ha~』，跟住好快要走，跟住我哋就『Ha~』，咁樣就走喇，我好鍾意呢種交流方式，即係好安靜。你知唔知好危險，你呢啲I人，畀咗cue我哋啲E人，係停唔到㗎！」

Serrini昨晚亦在Ig貼相並留言：「I人可能係鍾意寫歌、看海、散步、獨處；E茵係最！鍾！意！將I人逗樂到面紅紅，（我原本唔係講咁多嘢㗎，係佢一開始自己提飲嘢事件activate咗我，有怪莫怪。）原來 @iancychan 會記住飲食嘅事情放在心裡，E茵係完全唔知，加油and great happy shows!」Ian亦回覆Serrini：「見你玩得咁開心 仲要有souvenir拎，我都好開心。」

另外，Ian昨晚亦換了新衫，短打上陣唱《背伴》，除了歌聲吸引，他的一雙「飛毛腿」亦是焦點，不少歌迷Zoom近他的雙腳狂影呢﹗

（即時娛樂）