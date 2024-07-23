朱晨麗盼「打」出新血路 感情Available 冀愛情事業兩兼顧 (21:32)

前港姐冠軍朱晨麗加入無綫13年，朱晨麗深知每年港姐比賽完結後，都培養一批師妹生力軍加入。不過她不擔心面對競爭，會自我增值，保持最佳狀態。

朱晨麗以師姐佘詩曼（阿佘）做例子，她說：「阿佘都是港姐出身，她不需要跟任何人比較，永遠都有新人湧現，只要保持好狀態，做好應該要做的本分就可以，我也想學阿佘有代表作，令人留下印象，獲得有好評價的作品，希望借《反黑英雄》為自己『打』出一條血路，當然個人努力之外，成功與否都要看天時、地利、人和的配合。」

劇中朱晨麗與陳山聰演過氣情侶，分手後再見亦是朋友，現實中未必如此理想。去年何廣沛單方面取消關注朱晨麗的社交平台，隨後又公布有新女友，令他們6年多緋聞告一段落。接着爆出朱晨麗與富二代史昊洺拍拖，雖然未獲當事人證實，但年初陳煒（煒哥）爆她好事近，惹來不少猜測。

朱晨麗澄清是誤會，更連說5次「No」，否認計劃嫁人：「大家誤會了煒哥的意思，其實她只是送祝福，很希望我今年之內能夠結婚，知她只是開玩笑，仍感謝大家送祝福！」

朱晨麗用Available形容目前感情狀况，她說：「我與史先生是朋友，好彩互相明白，沒有引起誤會，所有事都想順其自然，自問本身不是主動的人，入行後亦沒有太多時間結識新朋友，感情事隨緣吧！」

36歲朱晨麗盼望兼顧愛情與事業，不過也自認是傳統女性，嚮往擁有自己家庭，更有計劃生育下一代，她對雪卵的建議不抗拒，只是未太清楚﹐所以未踏出第一步，不過會盡量養好身子為未來作準備。

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（即時娛樂）