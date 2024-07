MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)上周推出新歌《Hey Hey OK!》後,連日來邀請不同圈中好友齊跳歌曲中的招牌舞步,為他發起的Dance Challenge(舞蹈挑戰)揭開序幕。繼馮允謙(Jay Fung)、梁嘉茵(Serrini)、謝安琪母女、小薯茄的麗英與童童後,Anson Lo昨天又邀請女團Lolly Talk一起跳舞,舞蹈亦明顯較之前幾位嘉賓複雜,Jay Fung看到後笑言︰「謝謝你為我簡化了動作﹗」

Anson Lo說︰「很多事情我都沒辦法控制,所以唯有親力親為去做,把歌用心錄好,把MV用心拍好,邀請各單位嘉賓跳dance challenge推廣宣傳新歌。辛苦你們,為我費神、為我努力,我也會在我的崗位,盡力做好。Hey Hey OK OK﹗Everything's gonna be OK﹗ 一起走,一起衝,一起努力。We're got this﹗We gon' let them get a taste﹗」

(即時娛樂)