鄭秀文贈巨型叉燒飯 林峯預告明年紅館開騷 (14:48)

鄭秀文（Sammi）昨晚（23日）舉行第9場紅館演唱會，請來林峯現身舞台。Sammi介紹他出場時說︰「今晚呢個Bonus就厲害啦，我驚你哋開心到拆天。呢個嘉賓呢，我由細睇佢嘅TVB劇睇到大，呢位嘉賓最近着火呀，好Hot！總之我細細個就睇佢嘅戲長大啦！」兩人手拖手合唱《愛在記憶中找你》，Sammi感謝林峯百忙中抽空擔任表演嘉賓，林峯自爆太興奮，出發紅館前在家中弄損手。他問Sammi︰「網上流傳嘉賓名單，點解今日係『待定』？」Sammi笑言︰「梗係唔係啦，假㗎！」林峯續說︰「我仲睇到個名單有『龍捲風』，即係古天樂，其實你好多次演唱會都請佢嚟...」Sammi答︰「假㗎，佢話唔得閒喎﹗」林峯笑言早知向Sammi提議合唱《今期流行》，他邊說邊跳幾步經典動作，令全場爆笑。

林峯在電影《九龍城寨之圍城》中因為一碗叉燒飯展開在城寨的故事，Sammi特意送了一大碗叉燒飯給他，林峯高舉叉燒飯跟觀眾打招呼：「大家好，我係『陳洛軍』！」全場歡呼。Sammi說：「林峯喺呢行嘅演藝生涯都係有血有淚，呢碗叉燒飯食落去都真係滋味在心頭！」豈料林峯說：「多謝，其實我都係睇你嘅戲大！」Sammi「嘩」聲大叫，笑住返回後台。獨自在舞台的林峯宣布：「我上一次喺紅館唱歌都幾年前，其實我出年都有機會重返紅館，如果再近啲嘅就係9月喺澳門都有騷嘅，到時希望大家賞面啦！今晚Sammi個舞台靚到爆，我好鍾意，尤其係可以同觀眾咁近距離接觸。」

（即時娛樂）