李駿傑曾為歌藝被批評落淚 憧憬愛情未受父母離異影響 (18:27)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）早前推出新歌《TOXIC!》，在MV中貫徹其妖艷中性形象。Jeremy直言這是他一世都要走的風格︰「這個形象為我帶來很大的關注度，令歌迷留意MIRROR 12子當中，我就是這種風格﹗」為了這份堅持，Jeremy刻意保持其纖瘦身形︰「我不能像Stanley（邱士縉）那樣弗，應該操練不到那麼健碩，形象也不適合。不過，年紀愈大愈容易肥，所以我也會做運動，除了開騷，我不會節食。我本來就不太愛吃，進食只是為了維持生命。」

《TOXIC!》將一些惡意評論比喻作毒藥，人們有時明知會痛，卻總是不必要地拿自己來受罪，不過只要了解到，毒藥無形，解毒劑都同樣無狀，解開心結，一切都變得輕鬆自在。Jeremy認為無法避開負面言論，因此要強大心臟，要以正面態度面對。他坦言試過逃避，後來發現這不是辦法。Jeremy透露曾因歌藝被批評而落淚，變得害怕唱歌。他說︰「每次唱歌，我也很有壓力，怕走音、怕大家不喜歡。我其實一直有學唱歌，很想唱得更好，但觀眾都覺得我唱得不夠好。他們只會看見我當刻的表現，不知道我背後付出了多少。我曾為此感到很焦慮，後來慢慢冷靜下來，繼續學唱歌，直至去年推出單曲時，讓大家看見改進了的我﹗」

Jeremy自言性格較負面、悲觀，現在從家人、MIRROR隊友及粉絲中感受到很多愛，才變得正面一點。他說︰「我年紀很小的時候，父母就分開了。我以往的悲觀負面性格，不知道是否受此事影響，但我不覺得他們分開對我有多大影響，或令我性格上有何大改變。離婚是他們的選擇，夾不到就是夾不到﹗當然，如果他們沒分開，可能我的人生會好一點，但我沒怪責他們分開而影響了我，他們現在也各有家庭。」

Jeremy表示父母離婚未影響他對愛情的憧憬，但談戀愛經驗極淺，只曾在中學時期拍過4日拖。他說︰「看見身邊的朋友也有穩定伴侶、很開心時，我也會渴望愛情，問自己是否要找另一半。不過，我不是主動的人，佛系人生，不懂得追求。（緣分）要來就來，不來就繼續等，我可以慢慢地等。入行後，更難找到另一半。既然緣分未到，就工作為先。我也想拍拖，但一直沒機會。隊友常說我快30歲，願意拍拖未。我也知道，但不心急。」

化妝：Rainbow Chung @ Annie G. Chan Makeup Centre

髮型:Lydia Yung @CHIC Private I salon

服裝: Marc Jacobs, Lane Crawford, Giuseppe Zanotti

造型: PIPA Creative

欲知專訪詳情，請留意明天（25日）明報娛樂版。

（即時娛樂）