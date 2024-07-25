楊思琦再反擊籲少說話積口德 梁思浩︰再講下去漫無目的 (14:18)

梁思浩昨晚（24日）錄影最後一集《直播靈接觸》，請來歐陽震華現身任壓軸嘉賓。思浩表示18歲時已在加拿大認識歐陽震華的太太傅潔嫻，大家是經常傾電話的閨密，不時聚會。兩人被問到可會互爆黑歷史時，歐陽震華笑說︰「他敢？只有兩個小時錄影，他趕不及找其他嘉賓補上。我們不爆料，會分享靈異經歷。」思浩續說︰「歐陽震華在我心中沒有黑歷史。」歐陽震華讚思浩常做義工，為遺體進行簡單清潔、穿衣服。他說︰「思浩沒什麼害怕，但跟我一樣，最怕我太太﹗」思浩表示他過去3年參與施棺贈殮服務，助沒親友的亡者完成人生最後旅程，為他們進行抹身等儀式及代為辦理身後事。

談到他指楊思琦當年拍劇時扮可憐，楊思琦反擊指他為做節目故弄玄虛，說是說非，勸他少說話積口德，思浩表示︰「不說了，再講下去漫無目的﹗」歐陽震華幫忙解圍︰「可能他說了出來不是同一意思，沒太多人明白他的真諦。思琦最近好嗎？我們曾合作，她為人OK﹗」歐陽震華周日（28日）64歲生日，他表示其生日與太太的生日只差一星期，因此會一起慶祝，減低疫情感染風險。

思浩早前在網上節目《娛樂好好玩》爆料，指多年前被一個港姐出身、外表楚楚可憐的女藝人騙倒，錯為對方出頭，誤會了另外一名外表強勢的女藝人。思浩及後公開表示這名女藝人是楊思琦。

（即時娛樂）