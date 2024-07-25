鄭秀文邀柳應廷現身合唱 Jer自爆遭COLLAR截糊 改送迷你盲盒扭蛋機 (18:02)

鄭秀文（Sammi）昨晚（24日）舉行第10場紅館演唱會，請來MIRROR成員柳應廷（Jer）現身，合唱歌曲《不要驚動愛情》。Sammi介紹Jer出場時，稱讚他的唱功非常好，不用懷疑。MIRROR曾於2019年擔任Sammi演唱會嘉賓，Sammi說︰「嘩，數數手指，上次同台已經係2019年，嗰次算係你哋第一次上紅館。」Jer回應︰「係呀，嗰次同今次感覺好唔同，上次12個人，成班傻更更，有班兄弟喺身邊陪住，今次得自己一個人特別緊張。今日綵排，同老師練咗好耐，和音同埋點樣分段唱好啲。」Sammi表示Jer很緊張，叫觀眾給他掌聲鼓勵。她續說︰「諗番自己以前去一個咁大舞台，都會好驚和腳震，但我覺得你今晚表現相當之好。」

Jer特別送上「愉快盲盒扭蛋機」給Sammi，他說︰「裏面有啲關於我嘅小禮物，人形公仔啦，扭蛋裏面仲有啲神秘嘢，例如字條、祝福語、零食、糖果，因為知道你鍾意食零食。」Sammi開心表示有零食就夠。Jer續說︰「其實我原本想整薯片包，畀COLLAR整咗呀﹗我都好鍾意食零食，所以想將呢個小心意送畀你。仲有，時間關係，呢度已經有一隻扭蛋。」Sammi見他從褲袋拿出小扭蛋時笑說：「好似求婚咁，要送我首飾？嫁畀我啦！」Jer拿出一個Baby MIRROR的Jer公仔，Sammi說：「嘩，我老花喎，咁細。哦，公仔嚟嘅！蝦我老花，好Cute，大過粒鼻屎！」全場爆笑。Jer拿出紙條說：「之前你喺一個post話過『食完有運動，無有怕，食飽先至係人生』。」Sammi將迷你Jer放入裙袋，然後落台，Jer獨唱《約齊靈魂在墳墓前開生日派對》。

安歌時，Sammi獻唱新歌《盲盒》，其間因不斷收禮物打亂了拍子，立即要求重唱。粉絲送的禮物各色各樣，除了花束、薯片外，還有寫了「金像獎影后鄭秀文」的肩帶，Sammi立即戴上身，風騷轉圈讓觀眾欣賞。

（即時娛樂）