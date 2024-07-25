李敏畫妹妹肖像喊恐怖 駕駛Rally暴走似玩《Crazy Taxi》 (16:58)

李敏（Ranya）與妹妹李賢（Leanne）將在今晚（25日）播出的新一集ViuTV節目《巴絲Let's go歐》中展現動靜皆宜一面，兩人先發揮藝術細胞，跟老師學習用炭筆來繪畫對方的樣子。不過，Ranya未動筆先動口，狠批Leanne一定會畫到似畢加索畫風，Leanne卻反駁自己其實是寫實派。當被問到Ranya最難畫的部分，Leanne直言每一部分也難畫，因為她太完美。Ranya聽見大皺眉，叫妹妹不要那麼假。Ranya埋頭苦畫一輪忍不住說︰「唔想再畫喇！好恐怖呀！發夢都見到呢條友。」

製作組之後安排她們駕駛Rally感受何謂速度。Ranya說平日在香港開車時小心翼翼，但來到這空曠無人的場地就可放飛自我，不其然愈揸愈快，像玩《Crazy Taxi》遊戲一樣，感覺好正。平時少駕車的Leanne卻顛覆了大家對揸Rally的認知，車速慢得有如自駕觀光一樣。

對於這趟旅程，Ranya稱最開心的是工作之餘多了一份旅行感覺，Leanne的同行令她舒服良多，一齊玩的時候，活動也變得更有意義。Leanne亦有同感，表示拍攝沒有想像中辛苦，反而非常享受和Ranya一起的時光。二人之後互訴心聲，Leanne指之前兩人曾因吵架互不瞅睬，其後她傳訊息給Ranya，但Ranya沒回應，令她很傷心。Ranya希望Leanne能盡量多記着開心的事情，縱使在不開心的日子中，可能也會有1%的開心，那就好好記着這1%就夠。Ranya情深的說話，一度令Leanne落淚。

（即時娛樂）