港姐2024︱15佳麗黑白背心上陣 拍攝官方造型照 (17:47)

《2024香港小姐競選》的15位佳麗日前以最簡單的黑、白背心上陣拍攝官方造型照。大會近日發放以「2024香港小姐冠軍可能係...」為主題的宣傳片，15位候選佳麗模擬奪冠情境，年紀最小的（1）陳紫佟大擺可愛甫士時，不慎弄跌頭上后冠。有「城大李嘉欣」之稱的（2）倪樂琳自言最愛睡覺，她還勸勉香港人要多放鬆︰「我係長睡眠者，中學時候試過連續瞓咗20幾個鐘，我『懶』呢個特質可以鼓勵香港人勞逸結合。」、（12）鍾翠詩說自己十分勇敢︰「我覺得自己好勇敢同埋自信，可以代表香港作為親善大使宣揚香港，展示香港嘅美。」

有「翻版蔡潔」之稱的（13）姜程月自覺特質是親和力和抗壓力︰「我有親和力，可以拉近同觀眾嘅距離，同埋覺得自己有比較大嘅抗壓能力。」被指跟黃婉佩（Race）「撞樣」的（9）陳甜甜自我介紹時展現了烈女特質：「我覺得自己膽大心細、有愛心，人生中會遇到好多困難，但我從來唔會退縮，我覺得呢啲困難都係可以成就到更好嘅我。」

身材高䠷的（14）楊梓瑤透露因劉亦菲而希望成為演員︰「我2021年睇電視見到劉亦菲，嗰陣時起我就好想做演員，好多謝媽媽好支持我。」（15）俞可程參選港姐前進行地獄式減肥：「我喺2個月減咗14磅，雖然好辛苦，但我性格係一決定咗就要做，即使結果點樣都好，努力咗就好足夠。」 （7）秦冀雯來自南京，靠自學講得一口流利廣東話。她自言十分獨立︰「我細細個就出咗去讀書，所有嘢都係靠自己去解決，過程中不斷咁成長，變得更加成熟同堅強。」擅長國標舞的（8）盧凱怡喜歡在舞台上發熱發亮︰「我一直以嚟都好有自信，上到台時好少會去擔心同驚，好享受舞台上嘅感覺。」

（即時娛樂）