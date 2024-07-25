女團VIVA化身設計師 幫馬介休炮製打歌服兼教跳舞 (18:21)

網上綜藝平台「歡樂馬介休」日前找來跳唱女團VIVA玩遊戲，VIVA化身跳舞老師兼時裝設計師，除了教4位男主持華浚、Conil、黑Gap及彬仔唱跳她們的出道歌《Topic Killa》，更為他們度身訂做剪裁打歌服；4位男主持即時組成「活着」的一日限定男團，要與VIVA襯到絕。

節目一開始，「活着」已表示要跟VIVA學跳舞，隨後VIVA示範副歌一段舞步，坐在地下的「活着」亦專心學習，邊看邊手舞足蹈，十分搞笑。隨後VIVA指導4子排舞，VIVA每位成員都有各自教學方式，身為隊中跳舞擔當的VALC以「情景題」作引子，令華浚容易入戲；Ada則將動作形象化，如將一個轉手腕的動作，比喻為「龜波氣功」推出去再打開，Conil立即意會；Macy將歌詞融入舞步，變成小劇場，黑Gap全程投入交戲；Carina則從固定pose着手，彬仔亦容易掌握。

由於希望「活着」可以跳full cover，VIVA帶來4套白色服裝，希望他們跟MV中的白色跳舞衫一樣。Macy為黑Gap設計一字膊上衣，雖然黑Gap穿上後整個人「硬晒軚」，不過Macy則謂：「女仔（啲衫）係咁㗎。」其間衣服吊帶突然斷掉，變成低胸裝，Macy已經忍俊不禁，到下身部分，黑Gap見Macy將褲剪短，似乎並無意識下，忍不住大叫：「Macy好短啦！咁短我點着呀？」全場大笑，黑Gap換好整套歌衫後，又再次大叫：「入面冇褲襠㗎！畀佢剪咗呀！」Macy邊笑邊說：「手起刀落！」

Ada幫Conil度身時，旁邊的黑Gap說：「我感覺佢剪嘅部位，應該仲多過留低。」Ada立即反擊：「我冇諗住留衫畀佢着！」VALC為華浚剪裁的「魚鱗裝」獲讚賞：「嘩！好靚呀你嗰件！」Carina設計一件胸前綁繩雞翼袖背心給彬仔，處理短裙時突然有所感悟地說：「我覺得條裙唔夠短。」彬仔亦十分識做，自行將裙摺短滿足Carina。

最後跳舞驗收，雖然只是學了很短時間，但signature動作加上造型搭夠，VIVA表示滿意，她們又預告即將推出新歌，希望到時可以再一起跳舞，4子亦希望到時可以為VIVA裁剪歌衫，全場爆笑。

（即時娛樂）