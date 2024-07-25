日版《天空城堡》集五大女優聯手 松下奈緒翻煲原作偷師 小雪捲豪門鬥爭 (18:04)

韓劇《天空城堡》取得空前成功，日劇版今晚（25日）首播，該劇集結松下奈緒、木村文乃、小雪、比嘉愛未和高橋瑪莉潤等不同年代實力派女星聯手，香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

《天空城堡（日本版）》的故事舞台設定在富人區「Sky Castle」，完美名媛淺見紗英（松下奈緒飾）、二階堂杏子（比嘉愛未飾）、夏目美咲（高橋瑪莉潤飾）和家人過著幸福生活，直到新住戶南澤泉（木村文乃飾）和神秘的考試協調人九條彩香（小雪飾）的出現，讓貴婦們戰爭進入新階段！

為了扶持丈夫、培育子女，她們展開了一場又一場的鬥爭，然而看似優雅的她和她，卻有著不為人知的痛苦和秘密。繼《六本木Class》後，日本朝日電視台再度改編韓劇，這次選定日劇少見的狗血風格！原作《天空城堡》在韓國播出後廣受歡迎，劇集成功創下23.8%超高收視。

除了深受觀眾喜愛，《天空城堡》同樣備受日本女演員追捧！劇中演完美名媛「淺見紗英」的松下奈緒透露，早在接拍前便看過原作：「原作真的非常好看，所以我接到這個角色後，我又仔細地看了一遍，讓我更加著迷！這次的角色很有挑戰性，我會帶著興奮的心情來拍攝。」

鮮有接拍日劇的小雪，亦自認是「天空迷」：「之前就看過原作了，那時候覺得『韓劇真的太厲害，非常好看』！作為觀眾，我很滿意，所以我去扮演『九條』時，我也有點覺得不太適應；但是我相信用日劇的方式來重新呈現，可能會為觀眾帶來新的感覺！『九條』是一個不會流露感情、就像AI一樣的角色，不過這正是她的魅力，也是劇情的一大重\點，所以我會努力塑造角色。」

（即時娛樂）