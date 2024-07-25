盧瀚霆介意外表被批評︰樣子天生與個人能力無關 (20:00)

盧瀚霆（Anson Lo）近日推出充滿夏日歡樂氣氛的新歌《Hey Hey OK!》，他直言很懷念小時候與家人暑假時去沙灘的日子，因此特別飛到日本沖繩拍MV。「第一次去沖繩，寓工作於娛樂，想起和家人去沙灘的童年回憶，很回味﹗長大後，我少有機會去沙灘，入行有知名度後更難在香港的沙灘曬太陽。生日當天在粉絲見面會上，爸媽、家姐分別寫了一封信給我，我看後很感動，同時想起一家人已很久沒一起旅行、去沙灘游水、去大尾篤踏單車和燒烤、外出吃飯等家庭活動，有點感慨﹗成功的代價？從事不同行業也會有得失。我的確是失去了私人時間，但得到了很多，做到想做的事，有不同的工作機會，收入可照顧到家人生活，我感到驕傲﹗」Anson Lo回憶有年暑假父母不在港，他與家姐很想去沙灘，於是到樓下公園拿了一堆沙回家，將沙鋪在地下扮沙灘，他更被迫扮美人魚。「 我們沒有道具，家姐就用兩條毛巾包住我雙腳。我們走到沙發後，企高把頭伸出來扮游上水面。為何不在MV中再扮美人魚？別嚇我，我沒想扮美人魚，一定不會扮。」

Anson Lo希望明年30歲前，MIRROR及他個人也可再次舉行演唱會。他強調無意單飛，即使要回應隊友的新聞，亦已習慣，不覺得煩厭。「每個人都有自己的新聞，我們會互相幫助。我們這幾年不時有些報道，不論真假，我們都是這樣過。跟自己無關的，也幫忙回答一下，都是為事情好，想MIRROR好，不會因為這樣而覺得MIRROR要解散。」Anson Lo坦言入行初期被攻擊、面對是非時會不開心，曾試過躲在家裏哭。他直言很介意衝着其外表，說他「樣衰」及對其家人的批評，「樣子是天生的，與個人能力無關﹗說我也罷，但影響到家人就不好，不想他們看到會不開心。批評我唱歌，我可以接受。我希望聽真話，知道自己能力上有什麼問題，加以改善才有進步。如果自我意識不強，又不聽取別人意見，就不會有進步。曾有段時間，很多人說我唱歌難聽，我就勤力上堂惡補，由每星期1次增加至3次。」經過幾年「訓練」，Anson Lo已學會自動跳過不看沒有用的批評，免得令自己不開心。「從前太在意，工作及受訪時太繃緊，結果被指說話官腔。我是因為太緊張，怕說錯話、被誤會了意思、引起粉絲罵戰...... 我去年終學會放鬆，不用那麼害怕，想說什麼就說什麼，百分百相信自己的言行沒有傷害任何人。」

近年，Anson Lo向影圈進發，早前就演出杜琪峯（杜Sir）執導的片。「很開心能跟大導演杜Sir合作﹗我拍了兩組戲，對白不多。杜Sir導別人的戲時，我在旁偷聽，從中吸收和學習。」杜琪峯在片場出名火爆，他直言有被粗口責罵的心理準備，甚至曾跟對方說「你盡情鬧我啦，我準備好㗎啦」，但至今未被對方鬧過。「杜Sir叫我放鬆一點，不要想得太多、不要有太多沙石、要人性化處理。演技要磨練，要以年計才能領略到，我不會一時三刻學到，只可邊做邊學。」Anson Lo想演精神病患者角色，心底裏有一張很長的希望合作導演和演員名單，但不敢說出來。「我在電影圈太新，不如問有沒有人想跟我合作。」

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（即時娛樂）