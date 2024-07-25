張學友親揭取消杭州巡唱緣由 病毒未清引致鼻竇發炎 (19:49)

學友在文中解釋7個鼻竇中，有3個可能因為之前的病毒未清，引致輕微發炎，也因鼻液倒流引致聲帶感染而紅腫影響發聲。（資料圖片）

張學友原計劃於7月26日至28日，在杭州奧體中心體育館舉行「張學友 60+巡迴演唱會」，今天（5日）主辦方在社交平台公布，因應學友身體狀况，這3場需要取消，該公告指出：「因藝人身體狀況，及保障演出的精彩呈現，經慎重考慮，現遺憾通知大家，原計劃於2024年7月26、27、28日在杭州奧體中心體育館舉辦的『張學友60+演唱會』取消，由此給各位觀眾帶來的不便，我們深表歉意。」

有粉絲在社交平台轉發學友解釋為何取消杭州3場場次的帖文，學友直言最討厭和最害怕做的事，就是寫解釋不能按承諾開演自己「張學友 60+巡迴演唱會」的信：「寫信最主要的用意大概是可以為自己的失職找個理由，或者可以讓真正愛我的朋友明白安心一些，又或者可以讓買了票又真想看這次演唱會的朋友有個底，應該作如何的選擇（退票還是保留票根），但不變的事實，就是我又不能唱了﹗」

文中提到學友從杭州第二周回來，落機馬上去看耳鼻喉專科醫生，也請家庭醫生替他做全身檢查，結果是7個鼻竇中，有3個可能因為之前的病毒未清，引致輕微發炎，也因鼻液倒流引致聲帶感染而紅腫影響發聲，其他則一切正常：「維他命D少了，膽固醇高了些，微不足道的一些。」

學友在這幾天依照醫生指示按時服藥，不多說話讓聲帶休息，再覆診檢查，醫生也說好得八八九九，是否繼續演出可自行決定。

對於學友而言，自行決定就只有一個條件，能到達上台表演的狀態便繼續，不能便只好取消：「姑勿論是自己心理質素差，還是60+了恢復能力沒有從前強（公道一點說，回想自己年輕時也沒幾次保住不取消），每次取消演唱會必定會為大家帶來諸多不便和困擾，無論對觀眾﹑主辦以及有部門﹑工作伙伴，我都感到十分抱歉，十分無奈﹑對不起。」

學友坦言以歌唱和表演作為自己生命重要組成部分，把舞台當作其中一個家的人，要放棄基本是不可能的選，他會好好了解自己身體，做恰當的鍛練和調息，會盡快回來的，他還叫歌迷等他。

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（即時娛樂）