曹敏寶傳不倫戀後首現身 避談跟「中1生」友情 提夫妻關係突然爆喊 (20:18)

曹敏寶、伍允龍、涂家堯、周啟生、林雅詩今天（25日）到灣仔出席《香港動漫電玩節2024》預覧，《中年好聲音》曹敏寶今年初傳出軌、介入同是『中1生』梁浩銓的婚姻，而遭無綫雪藏後首次公開亮相，她表示即將與DJ朋友合作拍片介紹新車，而無綫工作方面就要講時機，目前會先做好自己。

龍婷近日和丘亞葵傳緋聞，公司的處理手法跟曹敏寶及梁浩銓的有所不同，被指有欠公平，曹敏寶說：「不方便多講，公司有不同處理做法，大家不用擔心，我跟公司有溝通與交流，我喜歡和平，覺得關係良好。（跟『中1生』關係也良好？）我可以做的事已經做了，《中年好聲音》是講求團結和一家人精神，我不想破滅。（你的緋聞傳是有『中1生』爆料？）這半年有很多新聞，我除了沉澱自己，都將時間放珍惜我的人身上，以及陪伴家人，其他許多事情都不清楚，但我不願相信這些新聞，我心中與『中1生』是一家人。」

談到「中1生」成員齊聲指太忙沒聯絡她，否認對她採取杯葛行動，曹敏寶說：「我當然有做主動找他們，內裏的事不便講了。（被冷待？）他們已經解釋，友情這回事，我有自己想法，別人也有自己想法，我不便代為發表，相信人在江湖各有選擇，總之他們說什麼我就信，我仍視他們為朋友，一家人也有爭執時候，我只可控制自己心態。」

她指傳緋聞後已沒跟梁浩銓聯絡，當談到與老公的夫妻關係，她忽然爆喊，用3分鐘平復情緒，然後說：「我剛剛喊，是因為遇到他是我一生最幸福的事，來活動前剛剛跟老公食午餐，外間很擔心老公，而老公則擔心我，他面對負面新聞比我更強大，情緒更穩定，會堅強的支持我，是個成熟男士。（以後小心避開緋聞？）每件事我都會跟老公商量，亦會檢討自己，因為每個人把尺不同，可能我的行為不是大眾可接受的，我會嘗試思考到別人那把尺。（小朋友知道這件事？）他們有問我為什麼最近不唱歌，由期望變失望。」

有說她爆緋聞後，違抗無綫指令保持低調，不斷在網上分享與老公恩愛合照，曹敏寶說：「不是刻意放閃，只是我喜歡分享日常生活，要我刻意分享才困難，我不知是否誤會，亦不便多言，只可說並非每位管理層都是同一想法。」

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（即時娛樂）