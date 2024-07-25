劉丹稱拍《佛山贊先生》打得甘 憶翁美玲拍戲被打傷眼 (21:32)

為紀念查良鏞博士（金庸）百年誕辰，無綫舉行「俠之光影封面重繪金庸劇展」，由今天（26日）起至8月4日，假中環元創方舉行，展出多件道具擺設及以精美畫作。

劉丹、駱應鈞、陳榮峻今天現身劇展，分享昔日拍劇難忘事，並重溫經VSR修復技術處理的畫面片段，帶大家集體回憶。劉丹共演過11部金庸劇，飾演丐幫幫主「洪七公」最為深入民心，他自嘲可能沒有人比起他更似乞丐。

劉丹說：「我與洪七公性格有些相似，都是很為食。讀書時常上堂偷看金庸小說，幻想自己扮演『洪七公』，估不到長大後竟然能夢想成真，真是命中注定。」駱應鈞難忘當年飾演「金毛獅王」，為角色穿厚戲服、黐假鬚、戴隱形眼鏡扮盲，在大熱天氣下到離島拍外景，非常辛苦。陳榮峻最深刻演奸角「全冠清」，笑演跪地戲拍足7天，至今內地仍有不少觀眾大讚他演技好。

劉丹受訪時回想1983年首次扮演「洪七公」，至今超過40年，但劇中演武打場口不算打得最厲害，演《佛山贊先生》扮喇嘛演打戲才一世難忘。他說：「當時拍得好辛苦，不停問自己為什麼要入行？當劇集出街後，見觀眾反應好又大讚，我就覺得辛苦也值得。」演活「洪七公」的劉丹，原來恨演「金毛獅王」角色，早年在台灣如願以償。

劉丹憶起與翁美玲合演《射鵰英雄傳》，女方飾演「黃蓉」，拍攝期間翁美玲被對手不慎打傷弄致眼睛流血，該對手大感驚慌，倒是翁美玲竟然不擔心毀容，反過來講笑話安慰對方，令劉丹大讚：「翁美玲說『我本來想整雙眼皮，你幫我省回手術費。』她EQ很高，若不是留心看，都不會發覺留有疤痕」。

同場的李偉健帶自己親手創作Q版角色構圖的畫作，又示範揮動道具「屠龍刀」。他笑言恨演「金毛獅王」、「金輪法王」或者「郭靖」，不過拍《愛•回家之開心速遞》只扮過神鵰。向來愛繪漫畫的他表示僅花了4日時間，便完成以《俠客行》為題材的畫，近年忙拍劇已少動筆。

提到《愛•回家》他演龍家少爺「Terry」，周旋於張盈悅與羅毓儀之間被爭奪，現實中他自嘲沒如此幸福，未試過被女仔爭。他與太太結婚多年非常恩愛，2人早有共識不打算有下一代：「我的兄弟均有生小朋友，長輩沒有給我壓力。」

（即時娛樂）