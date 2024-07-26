莊韻澄宣布離婚 爆兒子曾被帶到台灣作要脅籌碼 (13:44)

莊韻澄透露兒子今年1月曾被他爸爸帶了去台灣，以此要脅她就範一切。（莊韻澄Ig圖片）

莊韻澄（Xenia）2020年11月與比她小5歲的呂成忠（Joe）結婚，翌年誕下兒子呂崇滈（波子）。Xenia今天（26日）突然在社交平台貼出委託律師樓發出的嚴正聲明，表示正跟呂成忠辦離婚手續，兩人去年7月起已分居，對方一切華洋轇轕與她無關，她亦未曾跟任何人或公司簽訂經理人合約，不允許任何人未經授權公開其私隱，及以其名義進行任何商業活動。Xenia在聲明下交代離婚原因，全文如下︰

對於我來說這是一個非常沉重的決定。

我非常明白事件一旦公開，對小孩子會造成很大傷害，但我真的迫不得已才做此決定。

我寧願勇敢承認自己婚姻失敗，也不願活在每天被威脅、被情緒勒索、道德綁架的日子。每天要擔心何時又要面對無窮無盡的謾罵、誣蔑甚至爭吵！

我對待婚姻並不兒戲，為了我的孩子，過去一直以容忍及退讓態度，致力去維繫、處理雙方關係。但在2024年1月12日下午在我不知情的情況下，我的兒子被他爸爸帶了去台灣，以此要脅我就範一切......我已即時報警處理，也令婚姻到達無法挽回的地步。孩子更因突然失去母親變得沒有安全感，加上長期看到母親被罵亦令孩子變得封閉不愛說話。

從結婚當日起至現在，家庭所有開支均由本人一力承擔，我一直努力工作去維持生活所需。但一個獨力承擔家庭的女人，卻在婚後日子得不到應有的愛護，常活在被情緒勒索的惶恐、言語暴力的傷痛之中，甚至原本用作監察孩子在家中情況的cctv，最終成為他經常說要公開我生活私隱的要脅工具。對方種種激進行為，已把我迫到臨界點，為了兒子與我的安全著想，我必須拿出勇氣將這段婚姻劃上句號，與兒子展開新的生活。

對於連日來本人工作上客戶或朋友所受到的騷擾，令本人不得不提早發出聲明公開本人現況。以正視聽！本人莊韻澄亦對此深感抱歉。

（即時娛樂）