巴黎奧運潮什麼｜梁芷珮摸貓頭鷹許願 鄭衍峰訪閉幕場館 (15:41)

梁芷珮（Christy）和鄭衍峰在昨晚（25日）播出的新一集《巴黎奧運潮什麼》繼續遊覽巴黎，兩人第一站去到當地流行的Speakeasy（隱藏式）酒吧。該酒吧表面上是一家超市雜貨店，機關一開原來是阿拉伯酒吧。鄭衍峰品嘗含有中藥成分，以大黃調配而成的雞尾酒。Christy指不少歐洲人愛用大黃製作飲料、甜品或主菜。鄭衍峰笑言：「酒係傷身，但大黃有清熱解毒、活血祛瘀功效，可以一路傷身，一路補身！」

他們之後轉去位於法國北部的里爾。Christy到了一座建於1652年的歷史建築物前，該處前身為證券交易所，現在已變成二手書店市場，除了書籍，還有售賣懷舊海報、畫作等。她又走進法國最古老之一、擁有逾300年歷史的甜品店朝聖，品嘗經典雲呢拿口味Waffle。

節目今晚播出最後一集，Christy將走訪里爾舊城區、第戎及博訥，她先到里爾具284年歷史的啤酒廠參觀，與鄭衍峰分別品嘗了香檳味啤酒和威士忌味啤酒。2人又到美食廣場大歎地道美食，Christy品嘗當地人最愛的薯條配maroilles cheese醬，鄭衍峰則歎油封鴨漢堡，更極力推介給愛吃鴨的觀眾。

Christy之後去到法國東部的第戎。相傳用左手一邊摸當地的貓頭鷹像一邊許願，夢想便會成真，Christy自然入鄉隨俗試一試。第戎盛產芥末，Christy走訪當地有名的芥末專門店，以自助形式試吃不同味道的芥末醬，並講解法國傳統芥末歷史。其後，Christy駕車前往有「Burgundy葡萄酒之都」稱號的博訥，參觀當地知名酒莊，介紹價值25920歐元（近22萬港元）的名貴紅酒。

主力介紹奧運資訊的鄭衍峰去到法國北部、巴黎奧運的閉幕場館 - Stade de France。該場館特別的紫色跑道用料花近50%再生或可回收材料製作而成，並指這樣有助減低運動員能量消耗。

（即時娛樂）