鄧麗欣零對白演活焦慮情緒 邱士縉⽑曄穎戲內外互相照顧 (16:24)

鄧麗欣（Stephy）在ViuTV原創劇《島嶼協奏曲》中飾演的Yvonne，為留台而要克服心理陰影；邱士縉（Stanley）飾演的Leo因曾遇溺而未能再潛水，與毛曄穎（Wing）飾演的太太Lydia，因一次吵架而被觸動到傷痕。（大會提供 / 明報製圖）

鄧麗欣（Stephy）在ViuTV原創劇《島嶼協奏曲》中飾演美術老師Yvonne，因要提高留台申請的成功率，需要重新投入創作，繼而開辦個人畫展。她因20年前被前度男友殘酷地否定，從此未能拾起畫筆好好創作，認為自己不可能成為畫家，只能以教師身分自居。為了將這種無形的心理壓力與焦慮呈現，導演選擇以相對長的鏡頭拍攝Yvonne畫畫時的情緒與狀態變化，由若無其事開始，到慢慢否定自己，既想放棄，但又因為想繼續留在台灣而不能放下畫筆。

因一個人在家作畫，Yvonne身在密閉室內，沒有任何人可以對話。團隊試圖不用言語獨白，用影像將拖延症及焦慮形象化，讓Stephy以真實時間去畫畫。有畫畫背景與習慣的她就在攝影機前無助地開始畫，最長的一個鏡頭大概有7、8分鐘。團隊在後期再整理不同版本的素材，繼而剪輯成觀眾所看到的版本；在聲音設計上以演員的呼吸聲、揮筆畫畫的重複性聲音、持續不斷的時鐘聲等，希望可以拉近角色與觀眾的距離，令沒有畫畫經歷的觀眾也能感受到她的焦慮。

劇中毛曄穎（Wing）飾演的Lydia與邱士縉（Stanley）飾演的Leo，可謂一凹一凸的組合，既是強勢太太加暖男丈夫，又是女主外男主內，有別於傳統性別角色定型。旁觀者或會覺得Lydia難相處，但對Leo來說，他一直清楚伴侶的想法與要求，帶領自己一個新方向，給他人生另一個可能性。Wing和Stanley鏡頭前後均十分專業，時刻在討論角色劇本，交流演戲心得。Stanley拍攝以外一貫發揮暖男形象，協助照顧沒有助手兼獨自到台灣拍攝的Wing，兩人收工後不時一起吃飯。Wing表示海外拍攝能令她專注演出，每天拍攝和收工後再讀劇本，準備翌日拍攝的場次，但也掛念初生兒子，每日跟家人視像通訊。

Leo與Lydia均喜歡潛水，但Leo卻無法下水。其實Leo並不是從小就畏水，過去常常跟Lydia到世界不同地方潛水。當他們決定在綠島開店，Leo本來計劃好跟Lydia一同朝着教練牌照進發，奈何他在救援潛水員的考核過程中遇溺，亦因此未能再次與Lydia享受潛水樂趣，也未能在TID以教練身分幫忙。這是他們之間的一道傷痕，多年避而不談，直到兩人吵架那天，傷痕才被言語觸動到。

（即時娛樂）