張敬軒巡唱未能現身 陳卓賢尾場播合唱影片︰沒想過找人代替他 (18:28)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨晚（25日）舉行尾場演唱會，開場時彈奏日本配樂大師久石讓的《One Summer's Day》。Ian表示1993年的夏天，他這個可愛小男孩出世，因此揀選此曲作為演唱會的序章。他說︰「今天好自由，大家可以隨便笑或哭。」獻唱《Thank You Postman》後，Ian接過「郵差」的信件，表示這是他在最後一場演唱會寫給自己的信，內容太私人，5年後才決定會否公開。Ian自言不擅交際、朋友不多，但感激一位圈中好友在他失意或鑽牛角尖時給予開導。熒幕播出Ian與張敬軒合唱《銀髮白》的片段，Ian坦言一早認定張敬軒為其尾場演唱會嘉賓，奈何對方目前在外地巡唱未能到場，但也很多謝他事先一同拍攝合唱影片。

Ian騷後受訪，直言唱7場也未夠喉，開多幾場也可以。他感激張敬軒預先錄影合唱片段︰「軒仔的位置很重要，我從沒有想過找人代替他，反而考慮如何以其他形式呈現﹗」談到他在演唱會上罕有騷肌，Ian說︰「因為部分服裝要配合跳唱，我向來有運動習慣，騷前沒刻意操練，有能應付7場演唱會的體能才最重要﹗我自知身形未達最理想狀態，除非拍攝廣告時有需要，我才會操弗。」說到房屋署長羅淑佩及佘詩曼先後捧場，他感謝大家支持︰「佘詩曼未必是我的粉絲，可能她喜歡聽音樂。這次演唱會的音樂性很強，能吸引不同層面的人士捧場，我已很開心﹗」Ian稱這星期專心演出，沒留意有關炒賣黃牛飛的報道。

Ian昨晚獻唱歌曲《仍在》時輕拭淚水，他透露曾在其他場次邊唱邊流淚︰「聽見14位舞者的親身經歷，很難忍﹗他們在台上演繹時像變成演員，大家有眼神交流。我覺得是真情流露，所以忍不住。」對於成為MIRROR擁個人演唱會場數最多的成員，Ian表示︰「我只是比較幸運﹗我沒有想會被哪位隊友打破紀錄的問題，我一直只求進步，沒想過要舉行幾多場。正如演唱會的最後一首歌《正式開始》，今天完成了演唱會就是另一章節的開始，要贏就贏昨天的自己，自己繼續努力，毋需跟隊友比較。」隊友江𤒹生（AK）即將開騷，Ian稱兩人的音樂風格、表達方式不同，難給予意見，相信對方不會有問題。

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（即時娛樂）