姚焯菲或回港升大學 收粉絲生日兼考試成功祝福 感動落淚 (19:19)

9月18歲生日的姚焯菲今天在活動上，看見粉絲送上生日及考試成功的影片時感動落淚。（鍾一虹攝 / 明報製圖）

姚焯菲（Chantel）將於今年9月18歲生日，惟屆時已飛返新西蘭繼續學業。Chantel今天（26日）到觀塘apm出席商場迎奧運活動時，大會播出粉絲預祝她18歲生日及祝福考試順利的片段，Chantel看到後感動落淚。她受訪時說︰「我只能在假期時回港演出，所以收到大家的祝福和打氣時十分開心﹗我幾天後便會飛返新西蘭，9月考模擬試，11月考國際文憑試，生日會在外地過。我一直有補習，讀書壓力不算大，但也要努力溫習，12月才會回港。」

炎明熹（Gigi）傳因續約問題被無綫「雪藏」，Chantel表示Gigi聊天時未提及此事，相信只是傳言，她也沒好奇想知細節︰「這是Gigi的私人事，我不會問太多。我未滿18歲，合約由爸爸代為處理。學業才是我親自主理的事，目前正考慮到英國、美國或回港讀大學，想報讀商業、音樂或傳理系課程。」Chantel直言想家及方便幕前發展，香港的大學也是其考慮之列。

談到與張天賦（MC）合唱一事，她說︰「我們是分開錄音，我走出錄音室時見到他，才知道他就是和我合唱的人。能與不同公司的歌手合唱，非常驚喜﹗這首歌是在兩年前錄音，翻唱時覺得當時的自己很幼嫩。我們未曾同台合唱，希望未來有機會。」

（即時娛樂）