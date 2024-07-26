巴黎奧運前奏派對 查莉絲花朗大曬長腿 (18:46)

巴黎奧運前奏派對邀請來自影視界、體育界及時尚界名人參與，包括導演史匹堡（左起）、名模Miranda Kerr、《貓王》導演巴兹雷曼及《Vogue》雜誌總編Anna Wintour。（Getty Images）

巴黎奧運將於香港時間明日凌晨舉行開幕禮，傳聞會擔任表演嘉賓的Lady Gaga和Celine Dion等已抵達當地；昨日法國品牌Louis Vuitton聯同美國NBC環球、LV男裝創作總監Pharrell Williams和《Vogue》總編輯Anna Wintour等主辦「奧運前奏」派對，吸引遍及體育、歌影視、時尚界名人參與。其中穿著白色迷你裙現身的金像影后查莉絲花朗（Charlize Theron）大曬長腿，一點不讓後輩如《蜘蛛俠》女星辛蒂雅（Zendaya）等比下去。

有份現身「奧運前奏」派對的除查莉絲花朗和辛蒂雅，還有NBA球星勒邦占士（LeBron James）、網球名將佐高域（Novak Djokovic）、已退役的「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）、鋼琴家郎朗、金像導演史匹堡（Steven Spielberg）、《大熊餐廳》男星謝洛米韋特（Jeremy Allen White）、《芝加哥》Queen Latifah、《怪盜羅蘋》法國男星奧馬斯（Omar Sy）、《誓血五人組》導演史派克李（Spike Lee）、《飢餓遊戲》伊莉莎伯賓絲（Elizabeth Banks）、滾石樂隊（The Rolling Stones）主音米積加（Mick Jagger）、已退役的滑雪運動員懷特（Shaun White）和女友兼《愛情很難》女星蓮娜杜比夫（Nina Dobrev）等，現場星光熠熠。

（即時娛樂）