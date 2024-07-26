Marvel電影總裁奇雲費格摘星 死侍狼人超級英雄雲集 (19:33)

劉思慕（左起）、貝兒娜森和關繼威均曾演出過Marvel的電影或劇集。（法新社/路透社）

Marvel電影總裁奇雲費格名留星光大道，多名曾演出過Marvel電影的演員到場，被指是近年最星光熠熠的摘星儀式。（法新社）

《死侍與狼人》團隊現身美國聖地牙哥動漫展之前，Marvel電影總裁奇雲費格（Kevin Feige）出席荷李活星光大道的摘星儀式，除了「 死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman），扮演奸角的愛瑪歌連（Emma Corrin），以及導演桑里維（Shawn Levy）撐場外，過往參演過Marvel電影及劇集的衆多「超級英雄」亦有現身，包括《尚氣與十環幫傳奇》劉思慕、《洛基2》關繼威、《Marvel隊長》貝兒娜森、《黑寡婦》大衛夏巴（David Harbour）、「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「星爵」基斯柏特（Chris Pratt），被指是近年摘星儀式最星光熠熠的一次。

奇雲費格被問及最喜歡的Marvel電影角色，笑言很多，但特別提到基斯伊雲斯扮演的「美國隊長」，稱該角色在每一部《復仇者聯盟》電影他都喜歡；奇雲又提到「鐵甲奇俠」Tony Stark，「當然還有羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）與莊法維奧（Jon Favreau）拍的《鐵甲奇俠》，幫助我們創作及開啓了整個MCU（Marvel電影宇宙）」。

（即時娛樂）