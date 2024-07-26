不知龍婷傳被雪藏 周吉佩聞曹敏寶落淚︰我才是「喊的KOL」 (20:05)

曾志偉等人與身在巴黎的黃翠如、方力申視像通話，曾志偉笑問他們身後的巴黎鐵塔是真還是道具。（鍾偉茵攝）

周吉佩、支嚳儀、劉穎鏇、何沛珈等，今天（26日）出席《TVB 2024巴黎奧運直播基地啟動儀式》，無綫總經理曾志偉亦有到場。眾人與身在巴黎的黃翠如及方力申視像通話，曾志偉笑問他們身後的巴黎鐵塔是真還是道具，黃翠如笑言︰「知道你們會很羨慕和妒忌，但我們已看到悶。」

周吉佩及支嚳儀有份合唱無綫奧運主題曲《無界》，並會在晚上直播奧運開幕前在節目中獻唱。他們表示未見有份合唱的龍婷，周吉佩稱他們很多「中1生」也有工作在身，今晚也不齊人參與節目，因此不知道龍婷是否因與已婚丘亞葵傳緋聞而被「雪藏」。周吉佩說︰「公司已交代，我們沒刻意問太多，也暫時不敢打擾龍婷，先讓她處理好。她是很堅強的人，我對她有信心。」

曹敏寶日前出席活動避談與「中1生」的友情 ，談及與丈夫的關係時突然落淚。周吉佩直言很久沒與曹敏寶聯絡，他否認有心疏遠及與其他「中1生」排擠她︰「所有《中年好聲音》參賽者也如一家人般齊心，只是大家不常見。短訊問候她？隨緣，遇見時就問兩句，我也沒特別傳短訊給龍婷。大家都知道我是『喊的KOL』，我喊亦見不到有人傳短訊關心我。」

劉穎鏇羨慕黃翠如、方力申能天天見到巴黎鐵塔，她稱從未去過巴黎，希望將來有機會到當地拍節目。談到她與何沛珈將以「奧運之星」身分到各大商場推廣，也要參與直播賽事節目，劉穎鏇說︰「幾緊張，要邊看直播邊做節目，每次也不知道會直播什麼賽事。我已跟專業評述打招呼，屆時從他們身上『攞貼士』，就可以知道有什麼說，可以淡定一點。」何沛珈直言沒可能看齊所有賽事，只能觀看熱門及自己喜歡的項目。

（即時娛樂）