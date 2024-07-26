他和她的喵店長2｜炎明熹現身尋訪屋邨貓咪連環蝦碌 (20:55)

炎明熹（Gigi）聲音導航的《他和她的喵店長2》今晚播出最後一集。她在節目中粉墨登場，探訪有62年歷史的彩虹邨，尋找邨內的貓店長。（大會提供 / 明報製圖）

炎明熹（Gigi）聲音導航的TVB Plus節目《他和她的喵店長2》，今晚（26日）將播出最後一集。Gigi在節目中粉墨登場，探訪有62年歷史的彩虹邨。她原本很開心宣布近日榮升貓奴，但介紹節目時卻出現「蝦碌」。她說︰「好開心今日可以親身嚟拍攝『我』...... 唔記得咗個名。」

Gigi探訪邨內一間租書店，店主張先生透露全盛時期經營7間店，目前只餘這一間。他無奈表示︰「疫情前都開始沒落，加埋疫情，呢行已經玩完，嚟到彩虹邨應該係最後一間，已經計劃緊退休。」張先生店內養有星星及黑白兩姊妹，都是流浪貓的後代。張先生夫婦視牠們如己出，張太透露從前邨裏有很多流浪貓，他們除餵養，還會留了一條通道讓牠們自由出入，星星及黑白就是流浪貓在店內誕下的一對貓女。

星星跟黑白稍為怕陌生人，但在零食威力下，很快跟Gigi打成一片。張太慨嘆租書店行業衰落︰「呢度有2間中學、2間小學，以前啲學生就算唔買、唔租，放學同食晏時間都會嚟打吓躉。」她笑言不時有學生遲還書被罰錢，最多一次收到3000多元罰金。她感慨︰「租書容易，要佢還書就難，還書係一個責任感問題。」Gigi問起遇過最遲還書是多久時，張太說︰「佢唔需要還就係最遲啦﹗」

Gigi還探訪邨內有60年歷史的藥房，貓店長名叫「叻叻」。藥房老闆方先生說︰「叻叻4個月時，我拎佢返嚟，依家已經5歲，合眼緣。」方先生表示叻叻當時已因左眼受傷失去視力，獸醫看診後表示要縫合減少發炎機會。藥房內經常人來人往，客人都會逗叻叻玩，因此養成牠不太驚人的習慣。

（即時娛樂）