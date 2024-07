林奕匡(Phil)和太太李靄璣(Rikko)結婚6年,今年2月底二人分別在社交網報喜,宣布造人成功佗男嬰。李靄璣已懷孕37周,兒子快將出世,她已停工待產。林奕匡今天(27日)在社交平台分享陪太太一同拍攝的懷孕寫真,他說︰「快要進入直路階段,開始有點緊張,希望可以記載這美麗一刻﹗We eagerly await for the arrival of our little dear angel﹗」

(即時娛樂)