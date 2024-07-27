盧瀚霆透露身體已康復 繼續專注工作與生活 籲粉絲勿擔心 (13:40)

盧瀚霆今年5月透露身體不適，接受詳細檢查後證實患病，但未透露身體出了什麼問題。時隔數月，他昨天在社交網表示身體已康復，請大家不用擔心。（盧瀚霆Ig圖片）

盧瀚霆（Anson Lo）今年5月在社交平台透露身體出現問題，有頭暈、聲帶水腫、身體肌肉及關節不適等狀况，，求醫後需接受驗血、耳鼻喉科、磁力共振等多項身體檢查。他日前接受傳媒訪問時不願透露患上何病，只表示毋需食藥及進行入侵性治療，不影響演藝工作，但有些狀况需定期監測，有些事也不能做，例如不要跌倒。

Anson Lo昨天（26日）在社交網更新狀况，表示身體已經康復，請大家不要擔心。他說︰「來一個生活的小update～ 最近忙於綵排和錄音，來臨的日子再次要準備拍電影，現在剩下的空餘時間也用來學唱歌和做gym，晚上和家人吃飯的次數也多了，自己私底下準備了很多驚喜給你們，的確是十分興奮～之前坦白告訴大家自己生病，現在已經康復了，繼續積極專注工作、專注生活，大家不用擔心啦～」

Anson Lo感激粉絲永不放棄的支持他︰「每次看到你們聽我的歌、看我的MV、loop我的作品，拍《Hey Hey OK!》 Dance Challenge，支持我的代言、品牌，竭盡所能出席我的活動和表演，依然在每個平台留言告訴我你的感覺，為我著緊、為我爭取、為我高興，真的陪伴着我很多個晚上睡覺前的每一刻。身體健康真的好重要，一起多喝水、多運動，保持正能量。 」

他最後預告今晚將在YouTube頻道播出新歌MV花絮，敬請大家關注。

（即時娛樂）