加拿大樂壇天后Celine Dion兩年前宣布確診僵硬人症候群(簡稱SPS),導致軀幹、肢體肌肉僵硬,被迫取消駐場及巡迴演唱會。Celine Dion宣布患病後在香港時間今天(27日)清晨近5時半,壓軸現身巴黎奧運開幕禮,站在艾菲爾鐵塔上獻唱法國傳奇歌后Edith Piaf的名曲《Hymne à l'amour》。這是Celine自2020年3月以來,再次重踏舞台現場獻唱,亦是她證實患上「僵硬人症候群」以來的首場表演。

電影《飯戲攻心》系列導演陳詠燊一直觀看開幕禮直播,他在社交平台上載Celine演唱時的截圖及留言︰「我最喜歡的一首奧運歌曲,就是她在1996年亞特蘭大奧運的《Power of the Dream》。今晚見到佢企得返喺到唱歌,真係Power of the Dream!好感動,眼濕濕咗。願大家繼續相信夢想的力量。永遠的Celine Dion。」

