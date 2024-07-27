小粉絲當眾求婚 魏浚笙驚喜嗌夢想成真 (15:53)

魏浚笙（Jeffrey）昨晚（26日）出席觀塘apm商場活動，被其中一位上台玩遊戲的小女孩當眾求婚。該名小女孩說：「Jeffrey哥哥，你娶我吧！」Jeffrey開心回應「今日夢想成真了」，並向小女孩送上擁抱及致謝。他受訪時說︰「第一次遇上這些事，很開心﹗那位小女孩很可愛，令我對小朋友有憧憬，但生孩子就隨緣。等女朋友求婚？男女平等，如有女孩子向我求婚，我一定答應，很願意﹗如我做主動，就要先有十足把握，免得尷尬。」

Jeffrey早前到紅館觀看鄭秀文演唱唱會，他直言當晚很想上台︰「我正等待緣分，不排除會在鄭秀文餘下的場次以嘉賓姿態出現。我未踏過紅館舞台，因此很期待。我未試過演出時唱Rap，如可上台會有點怕，但會照做，不讓自己後悔。」

巴黎奧運香港時間今日凌晨開幕，Jeffrey說︰「上月到巴黎工作時，看到巴黎鐵塔掛上奧運五環，心情已很興奮﹗」他自言熱愛乒乓球，小學時曾參加校隊，因此會聚焦觀看港隊乒乓球手黃鎮廷出戰。Jeffrey表示圈中有不少乒乓球好手，包括曾打贏他的音樂監製徐浩，他希望有機會跟影帝謝君豪切磋。Jeffrey未計劃飛到巴黎觀看奧運賽事，他說目前正為新戲操肌，已有成績，希望能練出爆肌效果。

（即時娛樂）