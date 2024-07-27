森美否認《早霸王》停播 節目縮短半個鐘播出特別環節 (17:38)

森美與太太陳雅嫻昨晚觀看音樂劇《MAMMA MIA!!》首場公演時，表示女兒梁曦童國際文憑試（IB）放榜後與同學一行10多人到台灣高雄旅行，卻遇上超強颱風「格美」。他說︰「我們每天通電話。她第一次和同學旅行，我不在她身邊，有點擔心。颱風吹襲得最厲害時，我叫她如無必要，就留在酒店。不過，她已長大，要學習獨立，相信會懂得照顧自己。」

談到女兒IB考獲44分，森美說︰「最重要是她能修讀喜歡的科目。她本來想去英國升學，現在或決定留港。我早預備好一筆錢供她海外留學，如她選擇在香港升學，我就每月給她多一點零用錢，餘下的就等她畢業後交給她。這樣較公道，因為她與哥哥也有教育基金。她知道後陰陰嘴笑了笑，沒表現得太開心。她很努力，已開始幫人補習。現在的年輕人比較安逸，包括我的子女，所以她掙到多少，我會給她相同的酬勞。」

有傳其有份主持的商台節目《早霸王》將停播，森美否認︰「《早霸王》會繼續，只是會撥出半小時做一個重要環節。我暫時不可透露太多，但製作這個節目相當重頭，將有很多如林珊珊的前輩在節目中出現。節目調動那麼大陣仗，又那麼神秘出預告，目的都是這樣。有那麼大陣仗的節目，我也感到光榮。這節目不是我主持，將有比我厲害的人出現。」

（即時娛樂）