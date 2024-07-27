李麗珊李慧詩坐陣錄影廠任奧運「吉祥物」 蘇慧音張小倫初做主持心情緊張 (18:35)

巴黎奧運香港時間今天（27日）凌晨開幕，HOY TV請來三代奧運獎牌得主李麗珊、李慧詩、蘇慧音，聯同伍家朗、張小倫等星級主持，再加上李德能、劉健基、李海光、陳欣欣、徐嘉樂、吳毅豪等專業主持陣容，陪同觀眾觀看開幕式，見證香港代表隊登場。李麗珊再為HOY擔任主持，直言上屆與剛獲得金牌的張家朗對話，是她上屆任主持的最難忘時刻，可以與張家朗對話令她有傳承的感覺，是時候交捧給年輕一輩運動員，希望港隊今屆可贏得更多獎牌。對於張家朗與何詩蓓擔任港隊持旗手，李麗珊表示成為持旗手是光榮的事，能夠代表自己的地區向大家展示運動員很有精神的狀態。

除了滑浪風帆外，李麗珊特別留意女排和羽毛球混雙，希望可以獎牌方面有進帳。今屆巴黎奧運事故頻生，有單車選手的戰車被破壞，裝備又被放在其他地方。她表示裝備對運動員最重要，有任何遺失都會少一個機會去爭取好成績，因此去到大賽一定會盯緊自己的器材，不然若器材有損壞大會不肯更換就會影響賽事。她曾見過一位德國教練只是下車看一看，整車的器材被駛走，結果那些滑浪風帆運動員裝備被盜要退賽。張小倫、蘇慧音、伍家朗都是主持初哥，小倫上屆參加奧運比賽，今屆改在錄影廠欣賞，感覺很特別；蘇慧音很期待自己的表現。因為第一日已有羽毛球混雙的賽事，伍家朗要準備評述，開幕式完結就要盡快休息。

（即時娛樂）