黃翠如被爆淚灑奧運開幕會場 與方力申還原與葉璇「不和」事件 (19:03)

巴黎奧運香港時間今天（27日）凌晨舉行開幕禮，方力申（小方）、黃翠如、何振然及莊琬晴4位TVB奧運主持身在當地現場直擊。他們在開幕禮前跟香港錄影廠的主持聯繫時，鄭衍峰突然指翠如在巴黎哭了，翠如一臉愕然，靜了數秒後才回過神來，笑了幾聲及以「吓」來回應。她及後解釋︰「因為我哋呢度個台好高呀，路程又有啲崎嶇，但我哋最後克服咗，上到嚟咩都值得喇。」黃庭鋒問翠如有否買手信給丈夫蕭正楠，翠如巧妙地將話題帶到巴黎當地「一票難求的情况」上，又自爆因為入場券有限數而跟小方不和。兩人隨即重演當年小方與葉璇的「鬧不和」事件，小方先對翠如說︰「跟住你寸我吖嘛﹗」翠如慌張地拍打小方示意節目開始，小方再誇張地尷尬笑笑裝作一切如常。

小方與翠如解釋巴黎奧運的派飛情况：「大會派咗222000張免費飛，畀觀眾喺塞納河上游欣賞呢個巡遊，另有104000張賣嘅飛係畀觀眾去塞納河嘅下游度睇，即係兩邊加埋有超過30萬觀眾。」小方續說：「呢屆亦係最多免費觀眾見證開幕典禮嘅奧運會。」翠如則指巴黎市面的保安相當嚴謹：「成個市中心基本上都Block晒，四周圍見到好多警察，頭先嚟嗰時，都仲見到好多警察喺度逐個逐個花槽打開嚟檢查，四周圍都有Check Point，居民就算返屋企，都要Show Pass。今年巴黎奧運其中一個主題係男女平等，所以男女運動員比例係1比1。巴黎當年第一次舉辦奧運，都係第一次有女性運動員參加，當時比例係2.2%。」

翠如與何振然又走訪了當地的選手村及三大飯堂，表示傳媒村的一餐膳食費用約12歐元。莊琬晴透露大會為選手村花了7年時間起了82棟建築，共可容納14000名運動員及工作人員。由於環保問題，選手及傳媒村均沒有冷氣，小方補充指港隊代表團已為運動員準備了冷氣，獲得其餘3名主持齊聲鼓掌。4人又透露大會總共派了30萬個安全套給應屆運動員，翠如邊說邊數手指，指每個運動員可獲得21個安全套。

（即時娛樂）