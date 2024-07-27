胡鴻鈞寂寞想識新朋友 鍾柔美被新劇劇本嚇親 冼靖峰不介意被改姓 (19:37)

胡鴻鈞今天（26日）與鍾柔美（Yumi）及冼靖峰（Archie）出席商場活動時，表示這段日子香港及內地兩邊走，但仍會應歌迷要求出廣東歌。好友吳若希早前公審丈夫何兆鴻（Alex）接送女同事，因而再被網民指為「惡妻」，胡鴻鈞表示有慰問她︰「她OK﹗大家都知道她的作風比較直接，會很直接地與人分享她的喜怒哀樂。我對她說︰『有什麼需要幫忙就告訴我，如要打架，我負責調解。』她沒有婚姻危機，與丈夫只是打鬧。可擔心會結識像吳若希強勢的女人？她是萬中無一，我應該沒那麼幸運，能再認識到像她這種風格的女仔，不用擔心﹗」胡鴻鈞直言在內地很寂寞，想認識新朋友卻沒有機會，因此仍未有對象。

鍾柔美表示捱眼瞓收看Celine Dion在奧運開幕禮上的演出︰「我很喜歡她，知道她患病很心痛。見到她再唱歌，我很感動，她很厲害﹗」鍾柔美表示已收到新劇《臥底嬌娃》的劇本︰「很恐怖﹗劇本都是一本本的，我不喜歡看書，要時間讀熟。」姚焯菲快離港，她表示會提前送對方生日禮物。談到其升學問題，鍾柔美說︰「順其自然，我仍在等消息，有消息後再決定。」冼靖峰被問到可會再拍劇時說︰「有參加公司新劇的試鏡，未知結果。」對於早前被TVB小編誤將姓氏由「冼」變成「洗」，他說︰「很搞笑，不知是否新歌的另類宣傳，因為新歌MV的其中一個情節是女主角寫錯我姓氏。」

（即時娛樂）