女團XiX再少1人 成員莊殷玥疑退出 郭偉亮否認與葉佩雯轟零尊重事件有關 (21:21)

P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）曾是亞洲青年運動員，打了10年手球。他今天特別穿上小時候代表港隊出賽的風褸出席活動。（柯美攝）

參加《聲夢傳奇2》入行的女團XiX再少1人，經理人郭偉亮（Eric Kwok）受訪時表示成員莊殷玥（Vici）這段日子也因事不能參與女團活動，對方是否退團將於稍後公布。XiX餘下的4位成員直言不捨得Vici退出。（柯美攝）

參加《聲夢傳奇2》入行的女團XiX今天（27日）出席商場奧運主題活動時4缺1，經理人郭偉亮（Eric Kwok）受訪時表示，成員莊殷玥（Vici）這段日子也因事不能參與女團活動。

他被問到Vici是否退團時表示稍後才說。至於是否跟太太兼XiX形象顧問葉佩雯公開批評某藝人零尊重，不尊重經理人公司一事有關時，Eric Kwok表示︰「我只能說no comment ，太太喜歡點講就點講（因此事引起？）當然唔係。（Vici唔合作？）咁多個女，好多時好多嘢都要教同提點，始終佢哋只有15至17歲，冇大人咁有交帶。（幾時公布？）遲啲。（Vici個人理由退團？）唔講得。」Eric Kwok表示葉佩雯有為此事不開心。XiX幾位成員直言不開心及不捨得Vici退團，她們指Vici帶給大家很多歡樂，少了她會不習慣。

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P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）曾是亞洲青年運動員，打了10年手球。他穿上小時候代表港隊出賽的風褸現身︰「以前打波儲落許多風褸，2012年、2013年仲係青年軍時，到世界各地比賽，會有唔同種類風褸，我都有keep起。今日呢件雖然有歲月痕跡，但我唔捨得掉，好有意義。」Phoebus表示大學畢業及成為藝人後很忙，但有時候也會約教練打一場波。他希望有關當局可給予多些資源予手球和霹靂舞等運動。

（即時娛樂）