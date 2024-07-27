劉嘉玲預告演出舞台劇 獲老公梁朝偉教八極拳 (22:58)

劉嘉玲日前到台北出席品牌珠寶系列發布會，同場還有韓國演員金高銀、泰國演員Chutimon Chuengcharoensukying、桂綸鎂、許瑋甯、許茹芸、9M88、謝盈萱、李沐、王渝萱、王渝屏、吳可熙等。劉嘉玲時隔8年再到訪台灣出席活動，她感到很興奮，表示仍然感受到台灣濃厚的人情味，已安排好活動後要跟朋友見面及享受美食。她亦期待以運動風格為靈感的系列，會帶來什麽驚喜。

劉嘉玲從30歲開始非常熱愛運動，一開始是為減肥，但慢慢發掘到運動所帶來的愉悅心情，「我比較專注健身和跑步，相比之下，我的伴侶參與比我更廣泛的運動項目，包括帆船、衝浪和山地單車。我們都非常喜歡一起滑雪和跑步，最近他還教我八極拳。在我們這個年齡，我們需要內在身心靈上的東西，用身體感受大地和天空的結合，慢慢轉換成身體內在的運動，加入冥想的元素。」

一直會不斷挑戰著自己的劉嘉玲表示：「今年我打算嘗試參與舞台劇，我每隔5年會嘗試一次。對我來說，舞台劇是一個神秘而且有魅力的領域，需要很大的勇氣去嘗試新事物，身體需要保持靈活。這是一項挑戰，但我喜歡持續為我的生活注入創新元素，嘗試各種新事物。每個人的生命都蘊含著無限可能，所以你要去發掘你可能尚未意識的可能性，才不會辜負像生命如此珍貴的東西。」

（即時娛樂）