王丹妮羅孝勇蜜遊巴黎睇奧運 變運動狂熱分子 瞓身撐港隊 (11:40)

巴黎奧運已開鑼，王丹妮（Louise）和老公羅孝勇（Sheldon）趁有4天假期，旋風飛赴巴黎，首次親身體驗奧運多項賽事，並到場為港隊游泳賽事打氣。

Louise、Sheldon去年底結婚後，因工作和讀書關係聚少離多，近日剛好2人難得有假期，適逢獲手表品牌邀請，展開一次四天蜜遊奧運之行，欣賞賽事之餘，順便遊覽當地。

雖然只得4天假期，但2人計劃周詳，這2天除置身奧運開幕禮中，還一口氣觀看了4場奧運賽事，包括七人欖球、柔道、沙灘排球和游泳比賽，Louise很開心和榮幸能親身為港隊打氣。

Louise興奮說：「人生第一次睇奧運，真係感覺難忘，開幕禮雖然落大雨，但無阻觀眾同運動員熱情，落住雨見證各個國家隊，坐船經過塞納河，真係好浪漫同好有巴黎特色。睇住唔同嘅歌舞表演，巴黎鐵塔嘅幻燈騷，最後仲有我喜歡歌手Céline Dion驚喜現身，一路聽一路起晒雞皮，超級感動同鼓舞，之後喺現場睇比賽，親身體驗熾熱氣氛，觀眾為自己支持隊伍打氣，唱歌跳舞，玩人浪真係好正!」

提到今次蜜遊巴黎有何收穫，Louise說：「當然時間長啲就更好啦，但係4天都可以充實愉快。今次旅程好開心同另一半夾到4日時間，一齊參與世界體壇盛事，上年年尾結完婚都好似冇機會咁樣一齊出遊，今次對我哋有特別意義。我哋睇完開幕禮之後，仲睇埋七人欖球、沙灘排球、游水、柔道等，行程豐富。」

Sheldon大學時曾有玩過欖球及柔道，所以他看得特別興奮：「以前有打排球，亦都好期待睇沙灘排球。但係我哋最期待嘅一定係游水! 能夠喺現場大聲支持香港隊，為香港隊吶喊助威，興奮心情難以形容，亦都希望香港隊可以繼續再創佳績！」

Louise、Sheldon在4天行程中，連看多場奧運賽事，十足運動狂熱分子，Louise說：「其實由細到大都有參與好多唔同嘅運動，因為個人生得比較高﹑手腳比較長，中學入學嘅時候總會被運動方面團隊招攬，嗰陣時有join划艇，長跑同埋排球，仲好記得每個禮拜好幾日放學，都不斷咁同其他戰友一齊訓練，𠵱家諗番都係美好回憶。」

（即時娛樂）