梁詠琪台北開Side Track音樂會 預告11月香港舉行 籲歌迷集體創作歌單 (12:08)

梁詠琪（Gigi）今年4月在台北小巨蛋舉行《時間遇上我們》演唱會，當時她在台上答應歌迷，會舉辦Side Track音樂會，把沒唱的歌都唱給歌迷。

日前Gigi毋懼強颱風「格美」吹襲台灣，於台北華山文創Legacy舉行一連兩場Side Track音樂會「專屬的特別」，Gigi出發前曾擔心航班延誤，未能如期出發，幸而天公造美，音樂會如期進行，讓Gigi可兌現承諾，她也感謝歌迷冒風雨參與。

Gigi說：「籌備4月小巨蛋演唱會時，其實還有很多歌未唱，所以當時跟主辦提議馬上舉行一個Side Track音樂會，他們很支持我並立刻答應，並在3個月後的今天，讓我兌現給歌迷的承諾，也圓滿了我心願。」

這次Gigi特別選唱一些罕有在現場演唱的曲目，像《駱駝》、《很高興》、《愛情的重量》、《戒指》等，Gigi坦承有一些歌，在錄音的時候因為太年輕，不明瞭太深情或悲壯的內容，但因為Side Track音樂會，她重新細聽有關歌曲，在經過時間和人生歷練後，她突然就懂了，同時也被深深感動，慶幸能重新認識這些舊歌。

Gigi喜歡且珍惜與觀眾近距離接觸，是次音樂會除了準備親手製作的陶瓷送予有緣人外，她還選了幸運歌迷上台，唱出《當我愛上你》，剛好兩晚幸運兒都是男生，Gigi笑說：「我就暫時幻想我是拉著我老公吧！」逗得現場觀眾尖叫聲連連，氣氛熱烈。

音樂會尾聲，Gigi再掉出震撼彈，宣布「專屬的特別」Side Track音樂會，將於11月在香港舉行，屆時將帶給歌迷全新廣東話Side Track音樂會，Gigi希望可以近距離看清楚每一位現場觀眾的臉，更歡迎歌迷提供期望歌單，一起參與演唱會的Rundown創作，希望能帶給歌迷快樂稱心的演出。

（即時娛樂）