江旻憓巴黎奧運奪金 無綫評述連翊希與隊友隔空互動超有愛 (12:46)

有「微笑劍后」之稱的江旻憓（Vivian），今日（28日）凌晨在重劍決賽中，面對法國選手時，雖然一開局一度以零比四落後，但江旻憓沒有氣餒，沉住氣慢慢後來居上、反敗為勝，為香港贏得今屆巴黎奧運金牌！

昨晚隨著Vivian殺入女子重劍Final、奪金呼聲高企後，台前幕後即時部署，TVB奧運特派專員何振然抓緊時機、第一時間爭取Vivian奪金後第一個訪問！由於是奪金後首個訪問，Vivian真情流露，一邊受訪、一邊流下喜悅眼淚，Vivian說：「我仲係唔相信，我唔知講咩，我每日起身都話畀自己知唔係今日比賽，到今日終於比賽喇，我好驚聽日起身又要比多次賽。」

談到3年前八強止步忍不住灑淚，江旻憓又笑又喊謂：「我諗3年前我係話我唔要輸咗喊，因為我要贏咗先喊，我𠵱家要喊晒出嚟。好多謝我團隊好多人支持我，我次次輸，係輸我自己做得唔好，我好對唔住大家，今次我終於冇做得唔好喇。」

膝頭哥先後動過兩次手術的Vivian，原來今次於奧運比賽前1個月，因為膝頭哥又受傷，一度連進攻都「打唔到」，如今Vivian不但克服膝患，更奪得奧運金牌，難怪她大叫感恩：「我覺得所有壓力都唔係咩，只要可以享受到比賽，可以打到畀大家睇，我就好感恩。」她還按何振然要求向在香港支持自己的觀眾及隊友打招呼：「你哋係咪起咗身睇我呀？辛苦晒你哋，希望你哋可以瞓覺呀。」

除了Vivian，何振然還成功邀請到Vivian教練Octavian-Petru Zidaru（Tavi）訪問，對於愛徒勇奪奧運金牌，Tavi以英文笑言：「我到𠵱家都唔相信，可能聽日我會相信！」提到Vivian由零比四「絕地反擊」，Tavi評愛徒「戰術穩定、自信及Motivated」，他又感激在現場熱情打氣及支持的香港粉絲。

身為Vivian隊友兼為無綫專業評述的連翊希（Coco），在錄影廠直擊Vivian奪冠後，心情興奮兼感動，一度為隊友開心至眼紅紅的她，在直播時說：「我哋唔喊嘅，真係超級感動，我相信全香港市民，唔止我，都係十分之感動，因為見到Vivian咁多年嚟，一路一路咁進步，無可否認由2016年起，大家已經睇好佢攞獎牌，但就成日好似爭少少，作為隊友，大家都戥佢心急同緊張，但見到嚟到2024年，巴黎奧運（佢）今次終於圓夢喇，咁我戥佢戥教練十分高興。」

頒獎禮後，Coco與Vivian隔空連線，再度感動到眼濕濕的Coco，問Vivian有否享受比賽， Vivian竟Sweet爆向Coco笑言：「場地係你鍾意嘅紫色，好靚呀！」Coco問回到選手村第一件事會做什麼？Vivian說：「我要食士多啤梨！」逗得Coco笑逐顏開，錄影廠其他主持則同聲讚Coco了解VIvian：「估中晒！」 Vivian則說：「好多謝你送畀我嘅士多啤梨花同埋祝福。」Vivian說罷對鏡頭派飛吻，Coco則以心心手勢回敬，畫面有愛。

（即時娛樂）