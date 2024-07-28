巴黎奧運｜歐鎧淳被封「五朝元老」 方力申表現獲讚許 (13:03)

本身畏高的翠如BB，望着高聳鐵架一臉擔心的同時，眼淚更不停落下。（大會提供）

TVB奧運特派專員兼有「飛魚王子」之稱的方力申（小方），邀請4位參加4 X 100米自由泳接力的港隊運動員歐鎧淳、譚凱琳、鄭莉梅及簡綽桐訪問，4人異口同聲表示現場氣氛相當好，小方爆料指已是第5度參加奧運的歐鎧淳，原來有個封號叫「五朝元老」，對此歐鎧淳說：「多謝大家畀咗個咁嘅稱號我。」

小方連日來線上線下直擊巴黎奧運最新消息，網民大表讚許，並留言讚小方表現好：「方力申做主持愈來愈有自信，自然流暢同到題！」

奧運開幕禮前夕，「奧運之星」之一的鄭衍峰踢爆身處巴黎直擊的黃翠如一度爆喊，翠如BB當時並未有正面回應，只是尷尬傻笑。昨日（27日）無綫娛樂新聞台，播出翠如BB爆喊真相，原來她和小方在開幕禮時身處的直播台位於相當高的位置，而且要攀爬上去絕非易事；雖然大會已做足安全措施，但第一眼看見如此環境仍是難免心驚驚。

本身畏高的翠如BB，望着高聳鐵架一臉擔心的同時，眼淚更不停落下，小方見狀即溫柔安撫：「你淨係望住都冇用架嘛，試吓吖」，成功令一直淚流不停的翠如笑了一下，小方見狀再接著說：「我知你驚呀！」

喊完一輪，翠如決心爬上高台，臨出發前哽咽着以可憐的聲音叮囑小方謂：「有咩救我喎。」小方暖男上身：「冇事㗎，我喺你後面，一層一層咁慢慢上去，我幫你孭住（啲嘢），你仲滴緊眼淚呀，冇嘢㗎！」幾經轉折，翠如最後終成功收拾心情完成使命。

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（即時娛樂）