陳奕迅(Eason)上月10日因打網球中暑休克暈倒,下巴撞地導致腮骨骨裂,縫逾30針,需休息6星期,原定重慶與佛山站的演唱會受影響延期。

Eason閉關休息了1個多月,日前他自受傷後首次「露面」,林家謙曾在社交平台限時動態貼出他和Eason搞笑合照,照片所見,Eason的下巴位置傷痕不太明顯。

昨天(27日)Eason正式「入五」,Eason在社交平台貼出片中,他戴上生日帽﹑面前是多個砌成"E"字的Cupcake,Eason笑晒口吹蠟燭賀50歲生日,他寫道:「我很慶幸每每遇到挫折嘅時候,都會有好多好多人給予我關懷同埋鼓勵。我願望,可以將呢啲溫暖,分享俾暫時失意嘅你哋。Take a deep deep breath, let it out reeeeeeeeal slow. Look up!We do this together!!最後我想借呢個機會,感謝愛護我嘅朋友。我都愛你哋!仲有,我收到晒你哋啲message㗎喇!Thank you!」而Eason下巴傷口亦未見留疤,看來康復進度理想,難怪他表現得相當興奮呢﹗

