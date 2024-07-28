黃夏蕙撐「孻仔」瞿俊威 MJ轉型做紋身師 預告再組Band (17:00)

年逾90歲的黃夏蕙昨晚（28日）由幾位契仔陪同，出席「慈善毛孩籌款之夜」，圈中友好包括邵音音、劉永、盧海鵬、劉錫賢、雪梨、蘇姍等到場支持。黃夏蕙解釋為撐契仔瞿俊威，並希望他能繼續承傳行善精神，故到場予以支持。黃夏蕙說：「我收契仔已經多到數不清，瞿俊威是最後一個，以後不再收，所以他是孻仔，正所謂孻仔拉心肝。」

瞿俊威稱14歲時已認識契媽，2022年才於活動上重遇，希望向契媽好好學習，參與義工團隊行善傳揚愛心，透露晚宴筵開50席，盼善款愈多愈好。他又計劃開拍電影，因知道契媽出名又廣受歡迎，形容她是「香港之光」，有意開拍《黃夏蕙傳》，邀請契媽親自演出。

67歲酒廊歌手出身的蘇姍，最近獲邀往美加開騷，獻唱華語金曲包括改編版的《上海灘》，又獲安排跟當地市長會面交流。此行她預計逗留外地1個月，順道探望朋友及身在美國求學的幼女。

蘇姍說：「大女已婚，我已經是婆婆，有兩個男外孫。細女就在侯斯頓讀書剛畢業，亦有一名感情穩定的外籍男友。我已見過未來女婿，對我和女兒都幾好，他們計劃2026年結婚。雖然我想多見女兒，但時代不同他們婚後未必想跟父母同住，女兒便應承買間屋讓我住在隔鄰，不會送我入老人院，聽到都心甜。」

近期《中年好聲音3》正進行海選，蘇姍也有學生參賽，已提醒他們要做定心理準備。「區瑞強弟弟區瑞明是我學生，他今年有參加《中年3》，有跟他講無論能否入圍、贏定輸，都要承受好大壓力，參賽可吸收經驗，但最緊開心和享受過程。」

前樂隊Mr.成員譚傑明（MJ）昨晚也出席晚宴，原來他3年前轉型成為紋身師，現時有自己店舖也收學徒。MJ透露自樂隊解散，相隔近8年沒有公開演出，有意以業餘性質回歸樂壇，他說：「現時紋身師是我正職，收入都算穩定，但不能與Mr.時期來比較。近年不必像前幾年搏命為生活跑數，空閒時間較多，加上以前Mr.年代，儲下好多歌曲Demo，我有計劃錄音。碰巧有圈中大家也認識的朋友找我，會再組大概4至5人的樂隊，準備推出新歌，成員名單遲些公布，希望今年底成事，但不會簽唱片公司，視玩音樂為興趣。」

（即時娛樂）