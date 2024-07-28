巴黎奧運｜運動員任電視台旁述 表現惹熱議 張小倫盼積口福 (19:56)

剛退役的男子花劍「大師兄」張小倫有份為HOY TV擔任奧運星級主持，今天（28日）張小倫在社交平台爆Seed，盼大家尊重運動員及在電視台做旁述的運動員。

張小倫寫道：「做香港運動員就係咁，一有成績就係到呱呱嘈，冇成績就係到X，咁細個地方岀到奧運冠軍級別運動員，你估容易丫！要犧牲幾多代人嘅努力同付出，犧牲幾多位運動付出嘅年輕人，你又識得幾多個？？？

唔該大家評論運動員去唔同電影（視）台做旁述嘅時候，積下啲口福，個個捱更抵夜去講專業運動知識俾你哋聽，雖然我哋唔係專業，但係我哋係流住運動員嘅血，係一世㗎，希望分享多啲運動員嘅經歷，有得去參與奧運嘅運動員，我哋當然要幫佢哋打氣，冇得去嘅一樣喺唔同崗位默默努力，不論輸贏係咪都要尊重啲運動員，佢哋用人生最青春嘅時光﹑用努力意志去克服唔同嘅比賽同傷患，希望可以有一日踏上頒獎台，證明自己。

其實冇得去參加奧運嘅運動員，都好大勇氣行岀來去做運動旁述，仲要比大家批評，我性格就係咁有個句講個句，唔鐘（鍾）意我哋嘅好似睇電視一樣，撳個掣轉台或者熄機。講完今晚繼續OT，香港運動員無論你哋輸贏，永遠係我心中都係世一。」

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（即時娛樂）