陳瑞輝36歲生日 女友Christy首開腔 4點長文否認黑歷史 (14:03)

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）的圈外女友Christy自現身男友的粉絲聚會後，不斷有舊社交網帖子流出，因而引起連串風波。除了Frankie捲入事件，被指曾一腳踏兩船，為Christy棄相戀13年的舞蹈員女友Hei，江𤒹生（AK）、沈殷怡亦被拖落水。Frankie受事件影響形象受損，加上之前拍攝ViuTV新劇《麻甩媽咪》，至今未公開露面；Christy就將其Ig帳戶由公開轉為私人，並刪除部分追蹤者。Frankie今天（29日）36歲生日，Christy突然一度將Ig變為公開，開腔回應事件及以4點澄清其「黑歷史」的流出真相。

Christy將多張舊Ig限時動態帖子整理成一個名為「黑歷史」的合集，揚言︰「記得click埋入去睇我嘅黑歷史，以後唔使旨意再改我圖誣蔑我，扭曲事實，帶風向誤導其他人。」她的「黑歷史」合集中有多張圖片，中間夾雜了其4點澄清貼文。Christy說︰「1）首先我要向所有受影響人士致歉。呢件事要由2021年9月13號講起，朋友告知我被人放上TG Group同連登，內容係誣蔑，指我鍾意搶朋友嘅男朋友，中學生活淫亂，等等。而我留意到某啲照片，係我Ig早已刪除，所以我肯定係身邊熟人做。由2021年9月到12月，間中都會再被人偷我泳衣相、跳舞相放上網抹黑、收到騷擾電話及訊息、扮我嘅假Account等等。」

Christy在第2點澄清中表示︰「你哋見到的story，大部份都係假的： 2021年12月頭，我透過跳舞朋友認識咗AK及Frankie，當時我有朋友提議『捉鬼』，所以就將普通對話圖放上Ig close friend story。一開始，我同Frankie講咗呢件事，佢應承幫我捉鬼。所以我有叫佢send相同錄音畀我，令隻鬼信我係同真嘅Frankie傾緊。所以解釋到點解咁多對話都係無頭無尾。去到2022年1月尾，隻鬼終於流出咗幾張cap圖，而呢啲圖都係由Frankie屋企人同朋友傳番去佢度，但係佢冇解釋，因為唔想打草驚蛇。呢個時候，我更想收窄close friend範圍，放相上story引『鬼』cap圖。朋友叫我， Ig close friend list每次只落一個，每日post捉鬼圖，每日畀唔同人睇story，都配有唔同emoji，當水印咁。我就可以知道係邊個抹黑自己。1月之後，就冇再有我捉鬼story流出，亦捉唔到隻鬼，我之後亦將所有嫌疑人踢出close friend list。2022年5月及12月，連登再有post講我，但係一張cap圖都冇，所以我同Frankie以為事件已經告一段落。而我一直都有出story去影射隻鬼，恥笑佢每次嘗試抹黑我都唔成功，甚至提議佢要人信服不妨改下圖同埋作得誇張啲。」她貼出的限時動態圖片，跟之前在網上流傳的，圖片說明不同。

Christy在第3點中表示自她今年6月與Frankie公開戀情後，「鬼」終於一次過將她兩年來的「捉鬼story」擺上網，部分照片被改了圖，有些照片亦是對方捏造出來的。Christy續說︰「我發現佢有一個album，全部都係由我2020年到2024年嘅cap圖。佢當年唔爆其他相，係因為佢一直處心積慮，由原本淨係想搞死我，去到依家夾埋外人，想搞死埋我男朋友及MIRROR。佢甚至夾埋其他fans、連登打手去不斷誣蔑我哋，又會開幾個分身扮fans帶風向，萬一佢發現仍然有人支持Frankie，就會批鬥所有支持者。」Christy表示「鬼」叫人到不同平台找其「黑歷史」，而所謂的「黑歷史」都是對方從2021年開始做出來的。她懷疑「鬼」收了粉絲的錢，賣出其限時動態，從而透露出Frankie的行蹤。Christy說︰「我懷疑佢有收fans錢去買我嘅story，透露我男朋友行蹤，我每次睇show都會被人偷拍放上佢哋圍內嘅group討論。因為我知隻鬼仍然喺我Ig入邊，所以我好多相唔會即時post，亦有問朋友攞相扮去旅行去誤導隻鬼。」

Christy在第4點中表示自上月爆出事件後，她被誣捏的情况更嚴重︰「要去誣捏一個人真係好容易，所有嘢cut頭cut尾加幾張相同字就可以徹底毁咗一個人。我講呢啲嘢，並唔需要你哋相信我，亦唔需要為自己平反，只係想交代番件事。最後有人問，你同隻鬼有咩深仇大恨？我可以答你完全冇，佢2018年已經一直扮friend，2020年開始cap我圖，佢將啲圖post完上網之後仲走來叫我take care babe。」她懷疑因為自己曾從事傳銷行業，而「鬼」的家人曾因做傳銷而被騙幾十萬，因此將仇恨投射到其身上。

對於被指看男友演出時不斷聊天及舉牌遮視線，Christy貼出自己拍的台下片段否認，強調每次都會拍下Frankie的演出片段給他事後看，因此不會邊拍攝邊聊天，拍片舉牌也不會舉得高過頭，因此不存在阻擋別人視線。

（即時娛樂）