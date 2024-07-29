陳瑞輝女友Christy斥Hater心理變態 籲以真身當面對質 (15:22)

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）的圈外女友Christy，因不斷有舊社交網帖子流出而引起連串風波，她被不少網民抨擊，Frankie亦因此形象受損，被指曾一腳踏兩船，為Christy棄相戀13年的舞蹈員女友Hei。Frankie今天（29日）36歲生日，Christy一度將Ig變為公開，在限時動態內一個名為「黑歷史」的合集內回應事件。

Christy一星期前就在Ig撰文斥抹黑她的Hater心理變態，她說︰「對於我嗰個心理變態嘅Hater，我一直都係採取『睬你都廢X事』嘅態度，因為佢完全傷唔到我，佢只不過係浪費緊自己嘅時間同心機。不過，我的確佩服佢嘅恆心，每日就係留意住我，不停cap我圖同story，唔會放過任何一個抹黑我嘅機會。其實我真係完全唔care啲無關痛癢嘅人對我嘅睇法，俾你講幾句又唔會少忽肉。有時間不如做多啲貢獻社會嘅事，匿喺keyboard後面浪費地球資源，浪費自己嘅人生為乜。我知個Hater心理變態應該係佢份工造成，佢曾經有同我講過返工返得唔開心，好多是非、小圈子同埋堆，我亦有安慰佢叫佢唔使在意人哋點睇佢。」

Christy向同樣遇上網絡暴力的朋友給予忠告︰「如果遇到網暴，唔需要難過，因為Hater就係想睇你唔開心，所以更加唔好諗要自殺，無恥嘅人唔會有悔疚感。我每次都好可憐啲Hater，因為現實中，佢哋一定生活得好唔開心，只可以靠討論你先獲得少少快樂。你就當施洗下佢哋，咁樣諗就唔會唔開心，仲會學識感恩自己係幾咁幸福，唔需要透過踩低其他人去覺得自己比人哋好。」

她在文尾直接向抹黑她的Hater說︰「我都知你係邊個，唔使再鬼鬼祟祟，有咩就用真身同我當面對質，開咁多個分身始終好嘥時間。」

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（即時娛樂）